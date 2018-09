Mājīgs un sildošs gulašs: gatavošanas knifi īpaši sulīgiem gaļas gabaliņiem

Kāpēc tieši rudenī gulašs sanāks īpaši gards? Tādēļ, ka nupat kā ir novākti miltaini pašmāju kartupeļi, sīvi sīpoli un "nikni" ķiploki, tirgū nopērkamas īpaši leknas zaļumu buntes, bet tomātu pastas vietā gaļas gabaliņus varēsi peldināt aromātiskā biezenī, kas gatavots no mūsu pašu sulīgajiem tomātiem. Un ja vēl izdosies tikt arī pie kraukšķīgas vietējās siltumnīcās izlolotas paprikas, tad pilna laime garantēta! Atliek tikai uzzināt, kā rīkoties, lai visus šos lieliskos produktus nemākulības dēļ neaizlaistu postā, bet pārvērstu gulašā, kas ir tik gards, ka ar maizi jāizslauka bļodiņa.

Ungāri tradicionāli gulašu gatavo no liellopa gaļas, bet itin gards gulašs sanāks arī no cūkas un pat vistas gaļas. Tā kā kvalitatīva un pēc iespējas svaigāka gaļa ir viens no galvenajiem gulaša izdošanās priekšnosacījumiem, tad labāk pērc to no vietējiem zemniekiem, specializētā gaļas veikalā vai jautā pēc labākajiem gabaliņiem pārbaudītam pārdevējam tirgū. Labāk neizvēlies jau sīki sagrieztus gabaliņus. Vislabāk būs, ja gaļu sadalīsi mājās aptuveni 3 cm biezos kubiņos. Vislabākie būs dzīvnieka pleca gabali, jo šāda gaļa gatavojot saglabās mitrumu, bet nav obligāti nepieciešams iegādāties vienlaidus karbonādes gabalu, gulaša pagatavošanai derēs arī šķiņķis vai pat gaļa ar kauliem – no gaļas varēsi pagatavot gulašu, bet kaulus izmantot buljonam.

Viltība, kā padarīt gaļas gabaliņus īpaši sulīgus

Ikvienam ir skaidrs, ka ideāli gulašagabaliņi ir sulīgi un mutē kūstoši. Ja ir gadījies izmēģināt neskaitāmas receptes un gaļa tāpat nesanāk tik sulīga, kā vēlētos, var noderēt kāda viltība, ko piedāvā kulinārie eksperti no izdevuma "Cook's Illustrated" – gaļas noturēšana ūdenī, kas sajaukts ar cepamo sodu.

Kā skaidro paši eksperimenta veicēji, gaļas noturēšana ūdenī, kuram pievienota kāda tējkarote sodas, palielina gaļā esošo pH līmeni. Tas toties padara sarežģītāku gaļā esošo proteīnu sasaisti, līdz ar to gaļa paliek sulīga un mīksta pēc tās pagatavošanas. Tāpēc, ja zini, ka pirms gatavošanas tev būs vismaz pusstunda laika, lai gaļu noturētu, šis triks palīdzēs to iegūt patiesi sulīgu katru reizi.

Kas jādara? Traukā ielej remdenu ūdeni un pievieno apmēram tējkaroti sodas, to izšķīdinot šķidrumā. Sagrieztiem gaļas gabaliņiem pietiks ar vienu tējkaroti. Kad ūdens sagatavots, vienkārši ieliec tajā gaļu un noturi 15–45 minūtes, atkarībā no gaļas daudzuma.

Pēc tam, kad gaļa noturēta sodas ūdenī, to nosusini un gatavo, kā receptē paredzēts. Iegūtajam efektam jābūt pavisam vienkāršam – gaļas gabaliņi būs mutē kūstoši.

Lasi tālāk un uzzini citus garda gulaša gatavošanas knifus.