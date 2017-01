Pēc svētkiem palikuši mandarīni? 10 garšīgas receptes to pagatavošanai

Pat ja svētkus esam atstājuši aiz muguras un par pīrādziņiem, cepešiem un rasoliem vairs nedomājam, ziemas simboli – mandarīni – vēl kādu laiku ir uz palikšanu. Tā kā veikalu plauktos mandarīnu piedāvājums, lai gan sarucis, joprojām ir pietiekami plašs, ir vērts šiem citrusaugļiem nepaiet garām un izbaudīt to sezonu, kamēr tā vēl aktuāla. Ja mājās ir vēl kāds puskilograms aizķēries, no mandarīniem var pagatavot ne vien garšīgus salātus un desertus, bet arī kādu konservējumu "vasaras" krājumiem.

Ja jaunas garšas nebaida, pusdienās itin žigli var pagatavot burkānu un mandarīnu salātus ar grauzdētām sēkliņām. Tā būs īstena vitamīnu deva, kas aukstajā laikā ir ļoti nepieciešama. Tomēr lielākoties no mandarīniem gardi sanāks visdažādākie deserti. Piemēram, citrusaugļu un zefīru deserts, cepti mandarīni ar brūno cukuru vai mandarīni šokolādē.

Kēksiņu cepējiem jo īpaši varētu patikt biezpiena kēksiņi, kuros paslēpti mandarīni. Ja esi atradis kādu kēksiņu recepti, kas izdodas vienmēr, padari to interesantāku. Ietaukotas mafinu pannas pamatnē saliec mandarīnu šķēlītes un uzlej virsū mīklu. Pēc cepšanas iegūsi no ārpuses it kā vienkārša paskata kēksiņus, kurus apgāžot, kāram kodienam pavērsies salda mandarīnu šķēlīte.

Foto: Shutterstock

Mandarīni noderēs arī konservēto gardumu pagatavošanai, piemēram, sīrupa vai ievārījuma. Ja vasarā gatavoto augļu un ogu ievārījumus saucam par ziemas krājumiem, lai aukstajos mēnešos varētu izgaršot vasaru, tad šos varam saukt par krājumiem vasarai. Jo kur gan vasarā var dabūt mandarīnus, kas garšotu pēc decembra vai janvāra spelgoņa?

Pirms sīrupa gatavošanas gan jārēķinās, ka nāksies no augļiem izspiest sulu. Bet ievārījumam nāksies izlobīt un sadalīt mandarīnu daiviņas. Taču rezultāts noteikti būs tā vērts – iegūsi mandarīnu ievārījumu, ko pielikt pankūkām, putrai un pat siera uzkodu platei.

