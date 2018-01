Pirmsalgas stāvoklis: lētas receptes un zelta vērti padomi janvāra pārdzīvošanai

Janvāra noslēgumā ne viens vien jūt, ka maciņš pēc gada nogales svētku tēriņiem un sala ietekmē pieaugušo komunālo rēķinu apmaksas sarucis pavisam plāns. Ir skaidrs, ka nāksies krietni "pafunktierēt", kādus pārtikas produktus izvēlēties un kādas maltītes gatavot, lai cienīgi sagaidītu algas dienu, neieslīgstot parādos. Labā ziņa ir tāda, ka mums ir lērums noderīgu padomu un lētu recepšu, kas palīdzēs tev "izdzīvot" līdz februārim.

Tieši laika un ideju trūkums nereti izmisumā liek ķerties pie radikāliem līdzekļiem, steigā iemetot groziņā "roltonveidīgos" makaronus, pelmeņus vai zivju pirkstiņus, bet tā nebūt nav ne veselīgākā, ne arī lētākā izvēle.

Foto: Woman's Weekly/REX/Vida Press

Iesākumā rūpīgi pārmeklē virtuvi, lai apzinātu krājumus. Labi pameklējot, noteikti pieliekamajā atradīsi gan kartupeļus un sīpolus, gan makaronus, zirņus un grūbas, kādā attālākā atvilktnes stūrī ieslīdējušu konservētu pupiņu bundžu, bet ledusskapī, ļoti iespējams, būs "aizķērusies" kāda ola, apkaltis siera gabaliņš, sauja lazdu riekstu vai omes sarūpētā sālīto gurķu burciņa. Tad viss kārtībā! Te atradīsi izsmeļošu "glābējbroduktu" sarakstu un idejas, kā tos izmantot īpaši lietderīgi.

Mums ir gatavs rīcības plāns arī tiem, kam makā šķind vien padsmit eiro – ar to pietiks, lai pabarotu ģimeni vismaz sešas dienas. Kā tas iespējams, uzzināsi, izlasot šo rakstu.

Foto: Shutterstock

Katrs letiņš zina – ja virtuves stūrī stāv maišelis ar kartupeļiem, tad bads nebūs jācieš, jo tupeņus var pagatavot neiedomājami daudz un dažādos garšīgos veidos, turklāt bez liekas naudas izšķiešanas vējā. Cerams, ka pirmsalgas nedēļai ne vienam vien noderēs šeit atrodāmās tautā iemīļotu kartupeļu ēdienu receptes, kuru pagatavošanai nepieciešami vien daži, teju katras mūsu valsts mājsaimniecības krājumos atrodami produkti: burkāni, kāposti, ķirbji, sēnes, zirņi, pupas, saujiņa putraimu, kāda šļuka piena, gabaliņš pirtī nokūpināta cauraudzīša vai kreptīga sālīta siļķīte. Savukārt aizdara tiesai kalpos karote trekna skāba krējuma, sviesta pika, medus vai karote brūkleņu zaptes.

Kartupeļus papildinot ar burkāniem, kāpostiem, kāli, kirbi, selerijas sakni un citiem sezonas dārzeņiem, sanāks liels katls gardum garda sautējuma. Ēdienkartes dažādošanai, sasautētos dārzeņus pārlejot ar buljonu un sablendējot, iegūsi gardu krēmzupu, ko vari papildināt ar maizes grauzdiņiem, apgrauzdētiem riekstiem un citiem labumiem. Te atklājām dārzeņu sautējumu, bet šajā rakstā – krēmzupu gatavošanas noslēpumus.

Foto: Shutterstock

Ja finansiālā situācija nav paglam spiedīga, tad ēdienkartē vari atvēlēt vietu arī gaļai. Tā nebūt nav jāpērk kilogramiem – pietiks vien ar pāris plānām šķēlītēm apcepta cauraudzīša, lai uzlabotu kartupeļu klimpu, zirņu piku vai putras garšu. Un 200-300 gramu maltās gaļas būs gana, lai pagatavotu gardas kotletītes ģimenes maltītei, ja gaļai uz smalkās rīves pierīvēsi kādu burkānu, sīpolu un ķiploka daiviņu. Kotletīšu apjomu var palielināt, pievienojot tām maltas auzu pārslas, novārītus griķus vai rīsus. Ja vēlies, lai maltīte ir īpaši veselīga, sagatavotās gaļas-dārzeņu bumbiņas tvaicē, tad tās krietni vien piebriedīs apjomā un būs īpaši sulīgas. Pasniegšanai vari izmantot sulīgus salātus, kam pamatā ir burkāni (receptes – te) vai kāposti (receptes – te).

Foto: Shutterstock

Siļķe ir viena no latviešu iecienītākajām un arī lētākajām zivīm, it īpaši, ja pirksi to neķidātu. Tiesa gan, šī zivtiņa ir diezgan asakaina, bet te mums padomā ir izmēģināšanas vērts triks, kā atbrīvot siļķi no asakām ar vienu rokas vēzienu.

Pat, ja tev ir tikai pāris gabaliņi sālītas siļķes, bet jāpabaro lielāks ēdāju daudzums, atjautīgs veids, kā vērst situāciju par labu, neekonomējot uz garšas rēķina, ir sātīga aukstā vai siltā siļķu mērce. Šajā rakstā atradīsi minētās siļķu mērču receptes.

Foto: Shutterstock

Savukārt te atradīsi maciņam draudzīgas latviešu tradicionālās virtuves zupu receptes, te meklē knifus, kā uzlabot lētās, vienkārši pagatavojamās un daudzu iecienītās biešu zupas garšu, lai tā pat bez kripatiņas gaļas garšotu vienkārši pasakaini, bet šeit atradīsi sātīgu zirņu zupu kolekciju.

Lai labi garšo!