Saldā dzīve: 15 kārdinoši sulīgas burkānkūkas rudens svinēšanai

Lai nosvinētu to, ka šodien, 23. septembrī, Latvijā iestājas astroloģiskais rudens, palutini mājiniekus, no sulīgajiem jaunās ražas burkāniem pagatavojot gardu kūku vai burkānu torti ar kārdinošām siera krēma kārtām. Mums padomā ir 15 receptes saldās dzīves baudītājiem.

Burkānīgo kārumu gatavošanai vari izmantot gan uz smalkās rīves sarīvētus burkānus, gan – pat vēl labāk – burkānu izspaidas, kas palikušas pāri pēc sulas spiešanas.

Burkānkūkas garšu lieliski papildinās ne vien gaisīgi sakults putukrējums, krēms uz maskarpones (šeit stāstījām, ar ko receptēs aizstāt salīdzinoši dārgo un arī ļoti trekno maskarponi) vai bezpiedevu krēmsiera bāzes, bet arī dažādi krēmi ar iebiezinātā piena piedevu – te atradīsi septiņas kārdinoši saldas receptes.

Kad kūkas biskvīts izcepts, vari to gan vienkārši griezt šķēlēs un pasniegt tāpat vien kā sulīgu kēksu, gan pagatavot gardu torti, sagriežot biskvītu divās vai trijās plāksnēs un katru no tām devīgi pārziežot ar krēmu un kādu skābenu ievārījumu. Rudens sezonā aktuālais plūmju, ābolu vai brūkleņu ievārījums šajā gadījumā būs pašā laikā. Ja izcepi biskvītu plānākā kārtā, vari satīt to ar krēmu ruletē, tādējādi iegūstot vēl neierastāku konditorejas meistarstiķi.

