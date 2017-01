Ja ir viena lieta, kas latviešiem ir kopīga ar itāliešiem, tad tā ir lielā mīlestība pret makaroniem jeb pastu. 4. janvāris ir ideāli piemērota diena, lai sasparotos un pagatavotu kādu sen noskatītu spageti recepti – kā vēsta neoficiālais svinamo dienu kalendārs, šī diena pasludināta par Spageti dienu. Tāpēc "Tasty" ielūkojās savā recepšu vācelītē un atlasīja dažas maltītes, ko pagatavot!

Spageti formas makaroni, atšķirībā no penne, fusilli vai kādas citas, ir diezgan unikāli. Tas tāpēc, ka spageti var iejaukt jebkurā no klasiskajām itāliešu mērcēm – derēs gan klasiskā Boloņas mērce, gan Alfredo mērce, bazilika pesto, kā arī vienkāršā marinara. Atliek vien izvēlēties to, kas vislabāk garšo, un pagatavot.

Runājot par to, cik daudz spageti vajadzīgi, lai pabarotu ģimeni, var vadīties pēc šo makaronu svara. Aptuveni 225 grami nevārītu spageti pietiks četrām porcijām. Gatavošanas viltība, kas jāņem vērā, lai makaroni nesaliptu – tos vienmēr iemaisi karstajā mērcē. Tā garšas sajauksies labāk un pastas maltīte izdosies tik garda, ka mēli varēsi norīt!

