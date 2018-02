Sildošas lēcu zupas ātrām ziemas sezonas vakariņām: 11 sātīgas un gardas receptes

Ja var droši apgalvot, ka šķeltie zirņi ir uzkatāmi par vienu no latviskas ēdienkartes stūrakmeņiem, tad uz to radiniecēm, eksotiskajām lēcām, vēl joprojām daudzi skatās ar aizdomām. Tiesa gan, tikai tik ilgi, līdz saņemas tās nogaršot. Lēcas ir maigākas par zirņiem, turklāt to garša, pateicoties augstajam olbaltumvielu saturam, ir patīkami gaļīga. Nav mazsvarīgi, ka lēcas ir arī ļoti parocīgas lietošanā – pirms pagatavošanas tās nav jāmērcē. Lai pārbaudītu mūsu apgalvojumu patiesumu, ierosinām sākt ar sātīgas un spēcinošas lēcu zupas pagatavošanu, kas šajā stindzinoši aukstajā gada laikā būs īpaši garšīgs veids, kā ātri sasildīties.