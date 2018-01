Šķelto zirņu spēks jeb Pāris eiro vērtas glābējreceptes pirmsalgas dienām

Mēneša izskaņā, kad daudzi ar nepacietību gaida algas dienu, der atcerēties par šķeltajiem zirņiem, kas ir viens no lētākajiem olbaltumvielu avotiem. Turklāt no zirņiem gatavoti ēdieni ir ļoti garšīgi un garantē ilgstošu sāta sajūtu, tādēļ būs lielisks ekonomiskas ēdienkartes papildinājums. Divi zināmākie šķelto ziņu ēdieni noteikti ir zirņu zupa un zirņu biezputra, bet tie nebūt nav vienīgie, ko var pagatavot no šķeltajiem zirņiem: uz ķiploku grauzdiņiem ziežams humuss, pikants dāls Indijas noskaņās, zirņu plācenīši ar zaļumiem, maiga krēmzupa... – tev atliek tikai izvēlēties kādu no "Tasty" krājumos uzietajām 10 kārdinošajām receptēm un pagatavot to, pievienojot nedaudz mīlestības.