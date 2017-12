Svētku mielasts bez pārlieka salduma: 14 receptes sāļajām tortēm un kūkām

Svētki lielai daļai svinētāju asociējas ar kūkas baudīšanu, un daudzi nemaz nevēlas atteikties no šīs privilēģijas, tomēr ir daļa arī tādu, kuriem saldumi neko neizsaka. Lai apdalītajiem nenāktos samierināties vien ar speķa pīrādziņiem, pagatavo sāļo kūku, kas būs īsts pagodinājums sāļo ēdienu cienītājiem.

Ne tikai tiem, kam saldumi neiet pie dūšas, bet arī kārumniekiem sāļās kūkas un tortes būs patīkams jaunatklājums, ja līdz šim nekas tāds vēl nav mēģināts. Un nemaz nevajag baidīties no vārdu salikuma ''sāļā kūka'', jo gala rezultāts tiešām ir ļoti baudāms. Tā var būt kūka ar trauslu smilšu mīklas pamatni, sulīga siera kūka vai torte, kas veidota no tostermaizēm. Kreptīgs troņa numurs sanāks, ja pagatavosi baltkrievu tradicionālo kāzu kūku no vistu aknu plācenīšiem, bet pieticīgākā variantā neliks vilties arī kraukšķīgā kartupeļu kūka.

Tā vietā, lai pie salātiem piekostu maizes riku, pasniedz kūku, kas patiesībā būtu pelnījusi, lai to bauda kā galveno ēdienu. Ja vēlies ļauties improvizācijai, gatavo siera kūku, pamatnē liekot sausmaizītes vai sasmalcinātus krekerus ar sviestu, bet krēmsieru papildini ar zilo, mocarellas, cietā tipa vai kamambēra sieru. Neceptajā siera kūkas versijā var pildījumā likt garneles, ikrus, kas gardi pakšķēs mutē katrā kumosā. Ja šis izklausās pārāk sarežģīti, izcep sāļo ruleti, kas nebūs ne par mata tiesu sliktāks variants! Te var izlasīt vairāk par neparasto cepienu. Vēl vienkāršāks variants būs kāda pīrāga izcepšana, kur pamatnē var izmantot pat veikalā nopirkto kārtaino mīklu, un pašam atliks tikai sagatavot pildījumu. Variācijas ir pat vairāk, nekā varētu domāt, tāpēc izvēlies kādu no ''Tasty'' receptēm un pagodini svētku galdu ar kaut ko nebijušu.

Lai vai kurai receptei lemtu par labu, atceries, ka vislabāk arī sāļo kūku gatavot dienu pirms pasniegšanas, lai garšas labi savelkas un tā pagūst sastingt.