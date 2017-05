Tasty | Foto: Shutterstock Jolanta Roze

Tasty.lv redaktore

Šogad, kad pat maijā ziema nesteidzās bez sīvas cīņas atkāpties no savām pozīcijām, esam, kā nekad, izslāpuši pēc siltuma, saules un vasaras. Tu taču piekritīsi, ka auksto zupu var uzskatīt par īstenu vasaras vēstnesi, tādēļ, spītējot mainīgajiem laikapstākļiem, fanfarām skanot, pasludinām aukstās zupas sezonu par atklātu! Tavs pienākums ir pavisam vienkāršs – šīs nedēļas laikā tev jāpagatavo vismaz viena no mūsu piedāvātajām receptēm, domās šādi atvadoties no nepieklājīgi aukstā pavasara. Kopīgiem spēkiem mums noteikti izdosies pievilināt vasaru!