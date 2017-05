Maija beigas un jūnija sākums ir laiks, kad daudzi bērndārznieki svin izlaidumus, savukārt jaunāko klašu skolēni atvadās no skolas soliem līdz nākamajam septembrim. Tas nozīmē, ka ir klāt bērnu ballīšu laiks un čaklajām māmiņām jādomā, kā iepriecināt mazos rakarus, ceļot svētku galdā dažādus neikdienišķus kārumus. Lai atvieglotu šo nebūt ne vienkāršo uzdevumu, mēs nolēmām nākt talkā, pārskatot bagātīgos "Tasty" recepšu krājumus un atlasot interesantākās uzkodu receptes, kas noderēs, klājot galdu par godu bērnu svētkiem.

Viens no svarīgākajiem faktoriem, lai bērnu ballīte būtu izdevusies, ir krāsains un košs galda klājums, kas papildināts ar dažādiem neparastiem akcentiem. Vari izmantot dekorēšanai dažādas krāsainas lentītes, balonus, ziedus, konfeti, dažādus saldumus un citus aksesuārus, atbilstoši iecerētajai ballītes tematikai.

Visiem zināms, ka mazie rezgaļi ballītes laikā ir grūti pierunājami apsēsties pie galda, lai ieturētu maltīti, jo viņiem ir darāmas daudzas un dažādas aizraujošākas lietas un fiziskās aktivitātes. Tieši tādēļ uzkodas ir labākais risinājums bērnu ballītei, jo tās ik pa laikam var paķert no galda un veikli notiesāt, papildinot enerģijas rezerves.

Kārtīgai dūšas piesiešanai noderēs mazi burgerīši un neliela izmēra picas, ko var ēst bez naža un dakšiņas – tieši tā, kā to patīk bērniem. Ja ballīte notiek svaigā gaisā, tad īsts glābiņš būs dažādi krāsaini dārzeņu iesmiņi, kas sātīgumam papildināti ar cīsiņu gabaliņiem, vārītas vistas filejas šķēlēm vai siera kubiņiem. Uz grila var uzsildīt arī pildītu lavašu – pildījumus izvēloties pēc sirds patikas. Īsta svētku galda rota, kas mazajiem sagādās prieku, noteikti būs pildītu olu "mušmires" un pavisam vienkārši pagatavojamie cīsiņu "astoņkāji".

Tā kā lielākā daļa bērnu ir īsteni saldummīļi, tad noteikti jāparūpējas par to, lai uz galda netrūktu arī dažādu saldo uzkodu. Novērots, ka vienmēr "uz urrā" tiek novērtētas vecās–labās saldās desas, ko elementāri var pagatavot mājās. Arī pavisam vienkāršajiem pončikiem, kas papildināti ar kārdinošu pūdercukura kārtiņu, ir tendence pazust no bērnu svētku galda kā vieniem no pirmajiem. Darboties gribošākās māmiņas var pārsteigt bērnus ar šokolādes kūciņām uz kociņa jeb "cake pops". Skaists svētku galda akcents būs arī krāsainā ogu "panna cotta" un maigais citrusaugļu un zefīru deserts.

Noteikti vajag sarūpēt pietiekoši daudz atspirdzinošo dzērienu, lai pēc aktīvām rotaļām mazie ballētāji varētu veldzēt slāpes. Šajā gadījumā rūpnieciski ražotos gāzētos dzērienus un sulas, kam pievienots pārāk daudz cukura, konservantu un citu nevajadzīgu piedevu, labāk atstāj veikalu plauktos un pagatavo ledus tēju, morsu vai spirdzinošu ledus ūdeni, kas papildināts ar augļu un ogu gabaliņiem. Šeit atradīsi dažādas bērnu ballītei piemērotu dzērienu receptes.

Lai jums skaisti un garšīgi svētki!

