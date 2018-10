Vakariņu klasika – vistu stilbiņi: 19 vienkāršas un mājīgas receptes

Steidzīgajiem darbadienu vakariem, kad mājās pārrodamies vēlu un izsalkuši,vistu stilbiņi būs viena no labākajām izvēlēm. Tos var pagatavot salīdzinoši ātrā laikā un, ja mājās ir cepeškrāsns, visu darbu paveiks karstums, pie vina arī patīkami piesildot un piesmaržinot mājokli. Atliek vien stilbiņus iemarinēt, ielikt traukā vai speciālā cepšanas maisiņā, un krāsnī iekšā.

Tieši marināde un garšvielas būs tās, kas piešķirs vistas stilbiņiem izteikto garšu, kā arī palīdzēs nezaudēt to sulīgumu. Marinādēm izmanto medu, citronu sulu, olīveļļu, sojas mērci vai sinepes. Ja vistu gribas pikantāku, par marinādi var noderēt arī saldā čili mērce, adžika vai vīns. Neaizmirsti arī par ķiplokiem un svaigajiem garšaugiem – tie piešķirs patīkamu aromātu un svaigas garšas notis.

Ja vien tava sirdsapzina strikti neskaita kalorijas, tad labāk krāsnī ceptajiem vistu stilbiņiem neņem nost ādu – tā palīdz saglabāt mitrumu, kas nodrošina to, ka apceptā vista nebūs sausa. Tam palīdzēs arī cepamais papīrs un speciālie cepšanas maisiņi – ja vistas gabaliņus gatavo cepamajā traukā, pārsedz to ar cepamo papīru un dažas minūtes pirms gatavošanas beigām noņem, lai vistas gabaliņi apbrūnētu. Bet, ja gatavo stilbiņus vai spārniņus maisiņā – kārtīgi sakrati to, lai visi gabaliņi vienmērīgi noklātos ar garšvielām un marinādi.

Iedvesmai piedāvāvājam 19 receptes gan cepeškrāsnī, gan pannā gatavotiem, sulīgiem vistu stilbiņiem.

Lai labi garšo!