Viens katls – paēdusi visa saime! Kāpostu zupas, kas ar katru dienu garšos arvien labāk

Pēc brangi nosvinētiem svētkiem negribas nedz kotletes, nedz kartupeļus, taču labi ievilkušos zupu gan labprāt uzēstu, piekožot klāt maizes riku. Turklāt zupai var pievienot pārpalikumus no svētku galda – pašus kāpostus un cepeti!

Kāpostu zupa lielākā priekšrocība ir – jo ilgāk tā glabāsies katlā, jo gardāka tā ievilksies. Protams, nevajadzētu ilgāk par nedēļu to glabāt, bet otrā un trešā diena zupai būs pašā laikā. Vēl labums tāds, ka pagatavojot katlu zupas, vismaz divas dienas nebūs jādomā par vakariņu gatavošanu, turklāt ēdiens būs gana sātīgs, lai nedzirdētu komentārus no mājiniekiem par to, kad tad būs pati galvenā maltīte.

Lai vai cik daudzsološi viss izklausītos, ir kāda sliktā ziņa. Vienas vienīgās un pareizās receptes kāpostu zupai nav. Tik, cik kāpostu zupu piekritēju, tik arī variācijas. Vieni pievieno kartupeļus, citi grūbas vai citus putraimus, viens zupu papildina ar sēnēm, citi apceptām gaļas strēmelītēm.

Izšķirošs ir jautājums – zupu gatavosi no svaigiem vai skābētiem kāpostiem. Garšos labi visādos variantos, galvenais ir katrā variantā vadīties pēc saviem norādījumiem. Piemēram, lai zupa nesanāktu pārlieku skāba, ja izmanto skābētos kāpostu, tos ieteicams noskalot aukstā ūdenī. Savukārt svaigu kāpostu gadījumā svarīgi neskopoties ar garšvielām. Labu garšu piešķirs arī pievienotie milti, kas katla saturu arī sabiezinās. Vairāk noderīgus knifus kāpostu zupas gatavošanā lasi šeit.

Neaizmirsti aplūkot arī apkopotās receptes, iespējams, savu pārbaudīto recepti vērts pamainīt, aizstājot vai papildinot ar kādām sastāvdaļām. Piemēram, kaperi un rāceņi nav tie biežāk izmantotie zupas pamatelementi, bet varbūt tos ir vērts par tādiem ieviest?