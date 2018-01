'Dziesmu un deju svētku kūka'

Sarežģītība: grūti Pasniegt atdzesētu

Dziesmu un deju svētki ir neatņemama Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma daļa. Tādēļ par godu šiem, latviešiem tik nozīmīgajiem svētkiem, pazīstamā kūku meistare un "Rimi gardēde" Liene Zemīte radījusi īpašu svētku kūkas recepti. Tajā gardēde iekļāvusi tikai tradicionālas un Latvijas desertiem raksturīgas sastāvdaļas, kuras namamātes augstu vērtējušas no paaudzes paaudzē.



"Manuprāt, Latvijas desertu neatkārtojamā garša sakņojās mūsu zemes tradīcijās. Tāpēc mans veltījums svētkos nemaz nevarētu būt citādāks kā kūka, kas tapusi no pašmāju produktiem un ir izgreznota sarkanbaltās krāsās. Novēlu ikvienam Latvijas iedzīvotājam gan svētku gaidīšanas laikā, gan svētkos un ikdienā atkal un atkal no jauna atklāt, izgaršot un iemīlēt mūsu zemes bagātības, kā arī nezaudēt tās vērtības, kas padara mūs tik unikālus", stāsta Liene Zemīte.