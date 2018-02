Fiksās sviestmaizes ar avokado, olu un pesto

Avokado sagriež plānās šķēlītēs. Te skaidrojām, kā no plānām avokado šķēlītēm veikli izveidot apetītlīgu avokado rozi.

Pilngraudu maizi apgrauzdē tosterī, uzsmērē uz maizes krēmsieru, liek virsū avokado un pārlej maizītes ar pesto mērci. Vari izmanot gan veikalā nopērkamu mērci, gan pāris minūšu laikā pagatavot to mājās – ne tikai no bazilika, bet arī no rukolas, lociņiem, lapu kāposta un citām sastāvdaļām (pesto receptes un idejas izmantošanai meklē šeit).

Uz maizītes vai tai blakus uz šķīvja liek uz pusēm pārgrieztu vārītu olu. Maizītes rotā ar sezama sēklām, parmezāna sieru, bazilika lapām un pasniedz, kamēr maizīte silta.