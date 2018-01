Pannā cepta cūkgaļa ar upeņu ievārījuma mērci

Bļodiņā sajauc ievārījumu un sinepes.

Pannā sakarsē eļļu un cūkgaļas gabaliņus apbrūnina no abām pusēm. Pārkaisa ar sāli un svaigi maltiem pipariem, apziež ar ievārījuma un sinepju maisījumu.

Pannai liek vāku, nogriež mazāku liesmu un ļauj gaļai sutināties 20 minūtes.

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 60 grādiem, karbonādes pārliek lēzenā cepešpannā un ieliek krāsnī, šādi gaļa paliks silta, kamēr gatavosi mērci.

Pannā, kur cepta gaļa, ielej etiķi un uzkarsē, visu laiku maisot, lai brūnumiņš atlec no pannas. Kad šķidrums nedaudz iztvaikojis, to ņem nost no uguns un mērci pārlej gaļai un pasniedz.