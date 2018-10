Vegāniskā fokača ar pīrādziņu garšu

Vispirms sagatavo raugu. Palielā glāzē ielej karstu ūdeni, cukuru, to izšķīdina. Pielej aukstu ūdeni, samaisa, ieber raugu, atkal samaisa. Pārklāj glāzi ar, piemēram, mazu šķīvīti un atstāj uz 10–15 minūtēm, lai raugs aktivizējas. Tad glāzes saturu samaisa.

Gatavo mīklu. Lielā bļodā ieber miltus, pievieno sāli, samaisot to kopā ar miltiem.

Bļodas vidū izveido nelielu bedrīti, kurā ielej olīveļļu un uzbriedušo raugu, ar karoti sāk maisīt. Maisot uzmanīgi pielej nedaudz silta ūdens – dara to pamazām, pa vairākām reizēm, un tikai tik daudz, lai visi milti būtu salipuši.

Turpina mīcīt mīklu ar rokām. Kad jūt, ka mīkla vairs nav tik lipīga, to ērtības labad var izņemt no bļodas un mīcīt uz galda. Mīklu mīca vismaz 10 minūtes – tā ir gatava tad, kad atlec no gaisā paceltas rokas.

Kad mīkla samīcīta, to liek bļodā, pārklāj ar dvielīti un atstāj rūgt siltā vietā apmēram stundu.

Tikmēr gatavo pildījumu. Uzkarsētā eļļā apcep sīpolu, līdz tas kļūst caurspīdīgs, pievieno saulespuķu sēkliņas un vēl brīdi maisot pacep.

Pievieno sojas mērci un kūpināto papriku vai dūmu aromātu, samaisa un liek trauciņā atdzist.

Uzrūgušajai mīklai pievieno pildījumu, olīveļļu un ķimenes, un rūpīgi samīca.

Pannu iesmērē ar nedaudz olīveļļas un klāj iekšā mīklu. Pārkaisa ar ķimenēm un sāls graudiņiem. Ar pirkstiem mīklā sabaksta bedrītes 2–3 cm attālumā vienu no otras. Atstāj 10–15 minūtes uzbriest.

Uzkarsē cepeškrāsni līdz 250 °C. Liek fokaču cepeškrāsnī un cep 15 minūtes vai līdz virspuse kļuvusi zeltaini brūna.

Ja cepeškrānī siltums neizdalās vienmērīgi, cepšanas vidū pannu apgroza.

Kad fokača gatava, to dāsni apslaka ar olīveļļu.