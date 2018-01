'Vieglais' saldētais pudiņš jeb semifredo

Lielā bļodā liek tikko no ledusskapja izņemtu krēmsieru un saldo krējumu, saputo tos kopā. Sākumā masa būs ļoti šķidra, bet, pakāpeniski putojot, tā iegūs krēmīgu un maigu konsistenci. Putošanas laikā masai pievieno vaniļas cukuru un kanēli.

Rupji sakapā žāvētos augļus un riekstus, pievieno tos iegūtajam krēmam. Pievieno masai arī rīvētās apelsīna miziņas un visu rūpīgi samaisa.

Izvēlas trauku, kurā desertu liks saldētavā. Izklāj to ar pārtikas plēvi, ko no virspuses mazliet ietauko ar nelielu eļļas daudzumu (lai gatavo pudiņu no trauka varētu ērti izņemt un atdalīt no tā pārtikas plēvi). Iegūto pudiņa masu pilda traukā un apklāj ar pārtikas plēvi. Trauku ievieto saldētavā uz vismaz 2 stundām (bet ēdiens saldētavā var glabāties pat 2 nedēļas).

Pirms pasniegšanas pudiņu vismaz 20 minūtes atlaidina istabas temperatūrā un izrotā ar žāvētiem augļiem un riekstiem. To var baudīt gan kā desertu, ēdot ar karotīti, gan smērēt uz grauzdētas maizes.

Receptei nav pievienots cukurs, jo tai nepieciešamo saldumu nodrošina žāvētie augļi un rieksti. Protams, ja vēlas, putojot var pievienot arī cukuru, taču jāņem vērā, ka tas šo ēdienu padarīs mazāk veselīgu.