Rīgā viesosies 'zero waste' jeb bezatkritumu dzīvesveida iedvesmotāja Bea Džonsone

"Par zaļu ir vēl zaļāks" – šāds sauklis varētu būt "zero waste" jeb bezatkritumu dzīvesveida piekritējiem. "Zero waste" filozofija aicina dzīvot bez atkritumiem, respektīvi, veidot šo pasauli tīrāku.

9. maijā Latvijas Universitātes Dabaszinību akadēmiskajā centrā pulksten 16.30 notiks "zero waste" jeb bezatkrituma dzīvesveida iedvesmotājas Bea Džonsones lekcija angļu valodā.

Kopš 2008. gada Bea Džonsone un viņas ģimene ir pieņēmusi "zero waste" jeb bezatkritumu dzīvesveidu. Bloga un grāmatas "Māja bez atkritumiem" ("Zero Waste Home"), kas ir tulkota vairāk nekā 21 valodā, autore Bea pasaulē ir zināma kā "zero waste" kustības iedvesmotāja, kura regulāri parādās medijos, tiekas ar interesentiem un lasa lekcijas. Viņa lauž aizspriedumus un mītus, parādot, ka bezatkritumu dzīvesveids var būt ne tikai stilīgs, bet arī sniegt būtiskus veselības uzlabojumus un ietaupīt gan laiku, gan naudu.

Izdevums "New York Times" viņu nosaucis par "Bezatkritumu dzīvesveida priesterieni". Bea uzstājusies ar vairāk nekā 200 runām 30 valstīs sešos kontinentos, viņas auditorija ir bijusi arī tādu uzņēmumu kā "Google", Eiropas Parlamenta un Apvienoto Nāciju Organizācijas darbinieki. Viņa ir franču izcelsmes, bet dzīvo Kalifornijā, ASV.

Pasākumā gaidāms:

Bea Džonsone sniegs iedvesmojošu, pozitīvu lekciju par bezatkritumu dzīvesveidu, iekļaujot arī savu personīgo stāstu ceļā uz šāda veida dzīvesveidu, daloties ar izaicinājumiem un praktiskiem padomiem,

atbilžu un jautājumu daļa,

iepazīšanās ar latviešu valodā izdoto grāmatu "Māja bez atkritumiem" un autogrāfu sniegšana.

Ieeja par ziedojumiem, iepriekš pieteikties var šeit.