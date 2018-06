Foto: Rīgas Centrāltirgū Jāņus ielīgo ar degustācijām un spēka zīmju darināšanu

Piektdien, 22. jūnijā, Rīgas Centrāltirgū (RCT) svētku noskaņās gadskārtējā tirdziņā ieskandināti Līgo svētki ar degustācijām, vainagu pīšanu un radošajām darbnīcām.

Gadskārtējā mājražotāju, amatnieku un zāļu tirgū atrodams viss nepieciešamais galda klāšanai un svētku maltītei – ķimeņu siers, alus, maize, žāvējumi, ogas un citi labumi. Tāpat nopērkami arī dažādi ziedu vainagi, pušķi no Jāņu zālēm, kā arī ozzollapu kroņi. Interesentiem, kuri makā vēlējās ietaupīt pāris eiro, vainagu bija iespējams nopīt pašam radošajās darbnīcās.

Bezmaksas degustācijā prāvais interesentu pulks tika cienāts ar Līgo ēdieniem, bet paraugdemonstrējumos varēja smelties gudrības ēdiena pagatavošanā.

Foto: DELFI

Nēģu laukumā andele 22. jūnijā ilgs no pulksten 8 rītā līdz pulksten 18. Savukārt jau sestdien, 23. jūnijā, visas dienas garumā, no pulksten 8 rītā līdz pulksten 18 RCT norisināsies zāļu tirgus un mājražotāju tirdziņš, portālu "Delfi" informēja AS "Rīgas Centrāltirgus" pārstāve Alīna Vempere.

Rīgā gardumus svētku galdam var atrast arī Zāļu un mājražotāju tirdziņos Doma laukumā, Herdera laukumā un 11. novembra krastmalā.