Gatavojamies skolai! 13 mājas darbi, kas jāpaveic pirms mācību sākuma

Skolas sākumus nereti ir satraukumu un raižu pilns ne tikai vecākiem, bet arī bērniem. Tāpēc, lai mājvietā netraucētu un lieku stresu neradītu līdz galam nepaveikti darbi, iesakām pievērsties šīm 13 lietām, kas būtiski atvieglos pirmās septembra nedēļas.

Tikai mieru – vēl ir laiks gan baudīt vasaras sezonas pēdējās nedēļas, gan rūpēties par mājas darbiem. Portāls "Houzz" apkopojis noderīgo lietu sarakstu, sākot ar mājasdarbu zonas ieviešanu, beidzot ar uzkodu vietas ierīkošu pēc bērna atgriešanās no skolas.

Mājasdarbu zonas ieviešana

Ja mājoklī vieta atļauj, centies izveidot skolēnam atbilstošu mājasdarbu veikšanas vietu. Tur var atrasties ērts, plašs galds ar krēslu un maksimāli daudz gaismas avotiem. Tāpat šajā vietā vajadzētu novietot visus mazos sīkumus, kas mājasdarbu pildīšanas ikdienā ir visbiežāk nepieciešami – pildspalvas, papīrs, līme, šķēres, krāsainie zīmuļi un citas lietas. Te nevajadzētu aizmirst par īpašajiem projektiem, kas nereti skolēnam ir jāveic. Tad noderēs arī krāsas un krītiņi. Lielākam skolēnam jāparūpējas par ergonomiski pareizu un ērtu vietu datora lietošanai.

Mazas pārvērtības bērnistabai

Lieliska ideja, kā bērnā radīt prieku un entuziasmu skolas sākumam – izveidot mazas pārvērtības guļamistabai. Te nav vajadzīgi lieli ieguldījumi, tomēr jauni akcenti, pārvalki, izglītojoša satura spēles un mantas, karte vai motivējošs uzraksts uz sienas, var radīt jaunu degsmi gan mājoklī kopumā, gan istabas galvenajā iedzīvotājā – bērnā.

Foto: Shutterstock

Ģimenes kalendārs plānotajiem notikumiem

Ļauj vaļu iztēlei! Kalendāru ir iespējams uztaisīt paša spēkiem. Cits variants ir izmantot to elektroniski viedtālrunī, sinhronizējot ar visu ģimeni. Tomēr mazākajiem rakariem un arī pieaugušajiem nereti atmiņā paliekošāk ir rakstīt papīra kalendārā ar roku. Šo procesu nereti arī bērni ievēro kā ikdienas plānošanas sastāvdaļu.

Pēc kalendāra izveidošanas veic svarīgāko notikumu iegrāmatošanu kalendārā. Te atkal jāpiemin, ka katrai ģimenei pasākumi vai notikumi būs atšķirīgi. Tomēr skaidrs ir viens – kalendārs ir vareni labs atgādinātājs svarīgiem pasākumiem, ārstu pierakstiem un notikumiem.

Ēdienreižu plānošana un sagatavošana

Nereti skolas laika drūzmā pazūd konkrētu ēdienreižu plānošana, tāpēc rodas galvassāpes, lai izdomātu, ko ātri un veselīgi pagatavot. Te noderēs ieteikums – plānot ēdienreizes uz priekšu, būtībā jau augusta izskaņā. Tas var būt ne tikai ēdienreižu plāns ar nepieciešamajiem produktiem un receptēm, bet arī sagatavošanās konkrētu ēdienu pagatavošanai. Noderēs arī ziemas krājumu veidošana, kas ļaus atviegloti nopūsties brīvdienu pankūku rītos.

Jāpiemin, ka ir vērts aizdomāties arī par ēdienu uzglabāšanu – kārbiņām, traukiem, kas šobrīd mājoklī iztrūkst. Tāpat, ja bērns ēd uzkodas skolā, kas paņemtas no mājām, padomā par ērtu pārtikas kasti vai kārbu.

Pēcskolas uzkodu vieta

Lai bērns nevēlētos nodoties neveselīgām uzkodām pēc skolas, sagatavo īpašu uzkodu zonu. Tā noderēs ne tikai bērniem, bet arī izsalkušiem pieaugušajiem, kas nepacietīgi gaida vakariņas. Uzkodu vietā labi iederēsies svaigi augļi un dārzeņi, rozīnes, rieksti, jogurti un sēkliņas. Šī vieta jāizvēlas ļoti precīzi, lai bērns varētu to aizsniegt un paņemt sev tīkamāko.

Foto: Shutterstock

Vieta noderīgiem niekiem, kas atrodas tuvu durvīm

Vai tev arī ir gadījies aizmirst ķemmi mājas otrajā stāvā, līdz ar to ir kārtējo reizi jāskrien tai pakaļ un jātērē laiks? Centies izveidot vietu dažādiem sīkumiem, piemēram, ķemmēm, apģērba rullīšiem, pildspalvām, mašīnas atslēgām, koridorā vai tuvu izejas zonai. Šīs lietas vienmēr vajadzīgas pēdējā brīdī, kad laiks līdz iziešanai no mājām atlicis pavisam maz, tāpēc noderīgo nieku novietošana tuvu durvīm ietaupīs dārgo laiku.

Atsevišķa vieta papīriem un bērnu mākslas darbiem

Skolas laikā bērnu mākslas darbi un zīmējumi, dažādi līgumi un papīri krājas noteiktās zonās un rada nevajadzīgu nekārtību. Centies ieviest kastes, mapes vai kādu citu elementu, kurā varēsi salikt katru papīra gabalu. Tad būs vieglāk arī atrast meklēto, kas ievietots noteiktā kastē. Bērns noteikti novērtēs, ja izveidosi speciālu vietu viņa mākslas darbiem vai īpašiem projektiem.

Bērnu apģērba revīzija

Mazie ķipari stiepjas straujos tempos, tāpēc pirms skolas sākšanās pārbaudi, vai der visi apģērba gabali. No tiem, kas vairs neder, atbrīvojies, lai skapī rastu vietu jaunās sezonas apģērbam. Tāpat revīzija palīdzēs saprast – kas ir un par ko vēl jāparūpējas gatavošanās procesā. Vēl uzmanību pievērs skapja izkārtojumam, pakaramo daudzumam un atvilktnēm, lai ģērbšanās process būtu pēc iespējas ērtāks.

Foto: Shutterstock

Laiks ar viedierīcēm

Augusta izskaņa ir īstais laiks, kad vecākam apdomāt un sākt ieviest noteikumus viedierīču izmantošanas laika ziņā. Saprotams, ka katram vecākam ir citādāka nostāja, tomēr, kad noris aktīvāka laika plānošana, šis aspekts ir tikpat svarīgs. Te gan ir vērts pievērst uzmanību arī viedierīču stāvoklim un nolietojumam, lai izmantošanas brīdī ierīces nenodarītu papildu kaitējumu bērnam.

Vieta katra ģimenes locekļa mantām

Katrai rakara mantai sava atrašanās vieta – vai tā būtu viņa istaba vai cita vieta, atvieglos septembra satraukumu, kad sāksies skolas laiks. Ir vērts pievērsties ne tikai apģērba revīzijai un mājasdarbu zonas iekārtošanai, bet arī atrast vietu citām mantām. Piemēram, ja trūkst vietas, izmanto āķīšus vai plauktus pie sienas, kas ļaus ietaupīt vietu uz zemes.

"Uzmet aci" arī rotaļlietām, iespējams, tām ir nepieciešamas atsevišķas kastes, grozi vai novietošanas vietas, lai nerastos lieka nekārtība. Kad bērnu istabas ir pabeigtas, dodies arī uz citām istabām, lai novērstu radušos bojājumus vai nepilnības.

Grāmatu kaudzītes

Tāpat kā papīri krājas kaudzēs, arī izmantotās grāmatas nereti krājas uz skapīšiem un plauktiem, kur tām nemaz nevajadzētu atrasties. It īpaši tās grāmatas, kas ir no bibliotēkas vai arī aizņemtas no paziņām un skolas. Ieteicams izveidot konkrētu vietu, kur šīs grāmatas tiks novietotas brīdī, kad tās vairs nebūs nepieciešamas. Piemēram, grāmatu plaukta apakšējā daļā vai brīvā vietā viesistabā.

Foto: Shutterstock

Iedvesmo ģimeni ar foto sienu

Augusta pēdējās nedēļās vari paspēt pievērsties iedvesmas jeb foto sienai savās mājās. Izvēlies kolorītākos attēlus, ievieto tos rāmīšos vai veido lielu kolāžu. Te atkal vari izvērsties radošām aktivitātēm un izmēģināt dažādus veidus, kā rāmīšus izcelt vai apdarināt. Ģimenes locekļi noteikti novērtēs un priecāsies par laimīgajiem foto momentiem, kas iemūžināti priecīgos attēlos. Tādējādi mājoklī ienāks priecīgs sajūtu fons, kas aizgaiņās satraukumu par tuvojošajām skolas dienām.

Mazliet laiskuma

Visi iepriekš minētie mājas darbi ir noderīgi un atspēlēsies jau pirmajās septembra nedēļās. Tomēr ieplāno mazliet laiskuma brīžu sev un visai ģimenei kopā, kad noliekat malā skolas sezonas sākšanos un visu ap to rotējošo jezgu.

