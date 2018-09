Rudens noskaņās: Deviņas idejas mājas dekorēšanai ar lapām

Rudens noskaņas mājās var ienest ne tikai ar izloloto ražu un krāšņajiem ziediem, bet arī ar rudens lapām. Lai gan tās parasti tiek sagrābtas un likvidētas, krāšņākās lapas var izmantot arī kā skaistu dekoru.

Piedāvājam portāla "Houzz" radošās idejas, lai savā mājoklī ar dekoriem ienestu rudenīgu noskaņu un košumu.

Vienkāršs un skaists dekors būs koka zars ar košām rudens lapām. Jo lielāks būs zars, jo efektīvāk tas izskatīsies vāzē un telpas interjerā.

Savukārt romantisku dekoru varēs izveidot no kūkas trauka un svecēm. Kūkas trauka apakšā būs jānoklāj lapas, bet virsū jānoliek sveces. Skaisti izskatīsies, ja dekoru papildinās ar rudenīgām ogām vai, piemēram, kastaņiem.

No rudens lapām var izveidot arī rudenīgu dekoru svecēm. Vien būs nepiešams caurpīdīgs trauks un svece, kas jau ir ievietota stikla traukā. Lapas kārto vāzes iekšpusē, lai tādējādi izslēgtu iespēju, ka tās varētu aizdegties.

Bērniem prieku sagādās pašu taisīts dekors, ko varēs ievērt ar striķīti un piestiprināt pie sienas, kāpnēm vai arī kamīna. Būs nepieciešamas guaša krāsas, kartons, papīrs un lapas. Tās iemērc guaša krāsās, bet pašu lapu piespiež pie papīra kā tādu zīmogu.

Šo koka dekoru gan būs jāpalīdz taisīt arī vecākiem, jo būs nepieciešams koka ripiņās izurbt caurumu. Bērni koka virteni var papildināt ar lapām un ozolzīlēm, kas ir iesietas diegā.

Savukārt kaltētasa lapas kalpos kā skaists istabas dekors, jo tās var ielikt dažāda izmēra un krāsu rāmīšos.

Lai gan ir pierasts, ka sapņu ķērāji ir veidoti no tambordiega vai skaistas dzijas – izveido to no krāšņām rudens lapām!

Pie mājas durvīm var piekārt paša pītu lapu vainagu, kas papildināts ar ozolzīlēm vai kastaņiem. Ja pīšana nav tava stiprā puse, tad vainagu var uztaisīt jau no gatavas pamatnes. Atliks lapas un čiekurus pielīmēt ar karsto līmi.

Par īstu dekoru klasiku varētu saukt arī aplīmētas burciņas. Skaistu noskaņu tās radīs tumšajos un drēgnajos rudens vakaros.