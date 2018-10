Kafejnīca mazajiem draugiem: septiņas radošas idejas paštaisītām putnu barotavām

Jau pavisam drīz gar logiem dauzīsies zīlītes un citi putniņi, kas tā vien gaidīs, kad varēs notiesāt cilvēku sarūpētos našķus. "Tava Māja" piedāvā radošas idejas, lai pats saviem spēkiem varētu izgatavot putnu barotavu mazajiem draugiem.

Putnu barotavas var būt visdažādākās – koka, plastmasas, metāla vai citu materiālu, taču svarīgi ir neaizmirst to, ka tai jābūt praktiskai, ērti sasniedzamai un putniem viegli pieejamai.

Barotavas izveidē jāņem vērā arī tas, ka pārāk lielu to arī nav ieteicams veidot, jo tajā tiks lielie putni, kā arī ir svarīgi, lai tai būtu izveidots "jumtiņš", lai laikapstākļu dēļ nesabojātos barība, piemēram, tā var salīt vai apsnigt. Tāpat novieto to tādā vietā, lai vēja brāzmas vai mājdzīvnieks to tik viegli neapgāztu.

Šajā rakstā vari izlasīt ieteikumus, kas jāievēro, lai izveidotu putnu barotavu. Ja šķiet, ka ar šīm idejām nav līdzēts, tad šajā rakstā varēsi pasmelties vēl pāris ieteikumus, lai izveidotu gaumīgu kafejnīcu putniem.

Putni būs priecīgi, ja barotavas papildināsi ar kārdinošajām sēkliņām un tauku bumbām, kas ir ar dažādām sēkliņām. Gards kārums būs arī saulespuķu eļļā izkarsēti maizes gabali, graudi, kā arī meža cūkas vai kāda cita dzīvnieka āda, pie kuras allaž paliek kripatiņa tauku, tāpat uz nelīdzenas virsmas (piemēram, mulčas, koka stmbra) var uzziest taukus, kā arī izkaisīt graudus uz zemes, savā mājaslapā informē Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).

LOB arī atgādina, ka putnu barības ne tikai jāpapildina, bet arī tās ir jāiztīra no barības atliekām un putnu mēsliem, kas mēdz sakrāties, jo arī putni var saslimt, piemēram, ar salmonellu, trihormonoze vai pat putnu gripu. Tā kā arī cilvēkiem pastāv iespēja inficēties ar slimībām, tad labāk putnu barotavas tīrīt ar speciālu suku un cimdiem, kā arī allaž pēc paveiktā darba jānomazgā rokas.

Tāpat atceries – tie jābaro tikai tik ilgi, kamēr ir sniegs.

Lūk, pāris iedvesmojošas idejas neparastām putnu barotavām!

Kāpēc gan putnu barotavu neizveidot no klucīšu mājas? Šādas mājas izveidē varēs iesaistīties arī bērni, kuriem šāda mājas izveide būs īsts piedzīvojums!

Putnu barotavu klasika - plastmasas pudele. Nepieciešams vien tajā izurbināt caurumiņus, piepildināt to ar sēkliņām vai citiem kārumiem, kā arī iekārt to kokā.

Tauku bumbas var ievietot barotavā-krātiņā, kur tās nevarēs izķeksēt ārā lielie putni. Ja barotavām izvēlas smalkākas rūtis, tad tajās var bērt sēkliņas.

Ļoti oriģināla ideja ir barotavas izveide no ķirbja. Nepieciešams tikai lielo ogu pārgriezt uz pusēm, piepildīt ar sēkliņām un iekārt to zarā. Jāatceras, ka šādai barotavai uzglūnēs lielie putni, kā arī tā laikapstākļu dēļ varēs apsnigt vai salīt.

Par putnu barotavu var kļūt arī vecs trauks. Tas dārzā iederēsies arī kā skaists interjera elements!

Barotavas var izveidot arī no koka. Lūk, radošs piemērs, kurā putnu barotava ir izveidota no neliela bluķīša.