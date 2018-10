Helovīna simbols – ķirbji. Radošas idejas ogu grebšanai un mājas dekorēšanai

Helovīna jeb Viso svēto diena asociējas ne tikai ar ērmīgiem tēliem un tērpiem, bet arī ar oranžajām ogām – ķirbjiem. Tiem, kas neatzīst šo ārzemju svētku svinēšanu, "Tava Māja" atgādina, ka ar ķirbīšus var negrebt, bet ar tiem rotāt savu māju rudenīgās noskaņās, kā arī uztaisīt gardu maltīti.

31. oktobrī gan lieli, gan mazi ārvalstīs un arī Latvijā ar vērienu atzīmē Helovīnu, kur par galveno svētku tradīciju kļuvusi tieši ķirbīšu grebšana un ģērbšanās šaušalīgos tērpos. Ja šķiet, ka grebšana ir kaut kas sarežģīts, tā nebūt nav! Atliek vien izdomāt, kādu "sejiņu" zīmēt ķirbim.

Kas nepieciešams ķirbīša grebšanai:

ķirbis;

nazis;

papīrs zīmējuma vai ornamenta šablonam;

šķēres;

flomāsters vai marķieris;

svece;

karote.

"Tava Māja" no pieredzes var teikt, ka labāk ķirbīša grebšanā iesaistīt arī vīriešu kārtas pārstāvjus, jo nereti miza ir tik cieta, ka to ir grūti izgrebt, kur nu vēl sagriezt, ja ķirbi ieplānots pārvērst kulināros meistardarbos. Vispirms ķirbim nepieciešams nogriezt augšējo trešdaļu, lai izveidotu "vāciņu". Ar karoti jāizskrāpē un jāizņem no ķirbja mīkstums. Atceries – jo rūpīgāk izgrebsi sieniņas, jo vieglāk varēs izgrebt iecerētos ornamentus uz ķirbīša. Uz papīra uzzīmē vēlamo ornamentu, to izgriez ar šķērēm un novieto uz ķirbja. Atliks vien apvilkt ar flomāsteru kontūras un tās pēc tam rūpīgi izgriezt. Ja tev nav svarīgs tas, cik perfekts būs ornaments, tad vari tos ķirbītī griezt "pa taisno". Kad darbs pabeigts, tad iededz sveci un ievieto to ķirbī.

Atceries, ka ķirbīša mīkstumu nevajag mest atkritumos, bet no tā var pagatavot dažādus kārdinošus ēdienus. Kāpēc gan no ķirbja nepagatavot garšīgas ķirbju pankūciņas vai mutē kūstošu ķirbja siera kūku, kur roka tā vien stiepsies pēc nākamā gabaliņa? Šīs un vēl citas receptes meklē sadaļā "Tasty". Tur varēsi rast recepšu izlasi, kurā kā viena no sastāvdaļām minēta ir tieši oranžīgā un lielā rudens oga.

Ķirbjus vari ne tikai grebt, bet arī izmantot kā skaistu mājas vai telpas dekoru, piemēram, izveidot to kā vāzi ziedu pušķiem, bet ballītēs ķirbis var noderēt kā trauks, kur atvēsināt dzērienus, tiesa, tādā gadījumā tajā būs jāsaber iekšā ledus gabaliņi. Tāpat skaisti izskatīsies, ja oranžās ogas būs novietotas uz galda vai sarindotas uz trepēm.

Lai izdodas ienest savā mājoklī rudens noskaņu!