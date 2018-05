Interjera kļūdas nelielā mājoklī: septiņi izplatītākie plašuma sajūtas zagļi

Nereti nelielo mājokļu saimnieki interesējas, kā pārvērst telpu tā, lai tā izskatītos plašāka. Šoreiz nevis par to, ko vajag, bet ko nevajag darīt.

Tumšas sienas un tapetes ar lielu rakstu

Mazā telpā tumšas sienas apēd gaismu un nozog plašuma sajūtu. Ja visas sienas telpā ir tumšas, tā vizuāli kļūst tumša un šaura. Izņēmums – viena tumša siena kā akcents.

Lieliem rakstiem nepieciešams attālums, no kura tos apskatīt. Ja telpa ir neliela, šķiet, ka ornaments, zīmējums gāžas virsū. Šāda sajūta ilgstoši nomāc un padara tapetes zīmējumu uzbāzīgu, kas savukārt pašu telpu vizuāli samazina. Īpaši jāuzmanās no tapetēm ar rustikāliem rakstiem, lieliem ziediem un faktūru, kas atgādina akmeni.

Ja tomēr gribas kādu sienu izcelt, mazās telpās ieteicams izmantot jaunās paaudzes fototapetes vai individuāli izstrādātus printus, kam nav nekā kopīga ar 90. gados populārajām tapetēm – bildēm. Augstā drukas kvalitāte un daudzveidīgās iespējas telpā spēj radīt pat bezgalības efektu.

Nē – daudzlīmeņu griestiem!

Šādus griestus profesionāļi izmanto, lai zonētu telpu un pazeminātu pārāk augstus griestus. Skaidrs, ka mazā telpā ir gluži citas prioritātes – pēc iespējas vizuāli pacelt griestus un telpu zonēt neuzkrītoši: ar apgaismojuma vai mēbeļu grupu palīdzību. Daudzlīmeņu griesti paši par sevi jau izskatīsies labi, bet telpas izskats būs sabojāts.

Ne vairāk par trim toņiem

Lai veidotu bagātīgus un harmoniskus krāsu salikumus, nepieciešama īpaša krāsu izjūta vai dekoratora prasmes. Jebkurā citā gadījumā efekts pārvērtīsies par defektu, jo mazā telpā krāsu mikslis radīs trauksmi un nekārtību. Visbiežāk iesaka operēt ar trim savstarpēji saskaņotām krāsām – tad telpā būs iespējams uzelpot un atpūsties.

Tumšas vai nepiemērotas mēbeles

Tumšas krāsas mēbeles padara telpu smagnējāku, tumšāku. Īpaši, ja tās novietotas visas sienas garumā. Ja tomēr nav iespējas mēbeles nomainīt vai tumšās virsmas ļoti patīk, īpaša uzmanība jāpievērš pārējām plaknēm – sienām, grīdai, griestiem, lai tie būtu pēc iespējas gaiši.

Mazā telpā mēbelēm jābūt funkcionālām un ērtām. Šeit nav vietas lielām bufetēm, milzīgiem dīvāniem vai atsevišķi stāvošiem, masīviem skapjiem, kas iederas plašās telpās ar augstiem griestiem. Tie ir vislielākie plašuma zagļi!

Skapis no grīdas līdz griestiem vizuāli it kā izstiepj telpu augstumā, bet vidējs skapis ar brīvu vietu līdz griestiem, telpu vizuāli pazemina.

Koši, rakstaini paklāji un ornamentu pārbagātība

Nelielā telpā labi izskatās vienkrāsaini paklāji ar nelielu rakstu. Ja tomēr gribas košo austrumu paklāju, jārēķinās, ka tad šim paklājam jāpiešķir galvenā dekoratīvā loma telpā, bet pārējais interjers jāatstāj kā fons. Ja turpretim košajam, raibajam paklājam sāksiet pieskaņot raibus spilvenus, košus aizkarus un pledus, iespaids būs tik piesātināts, kas istabā nebūs iespējams atpūsties. Mazās telpās jāatceras, ka ar ornamentiem un rakstiem jārīkojas ļoti uzmanīgi – vislabāk, ja tie parādās nedaudz un tikai dažos aksesuāros, ko periodiski iespējams nomainīt.

Nepareizi izvietotas mēbeles

Lai arī jūsu sapnis ir ēdamistaba ar lielu galdu telpas centrā un krēsliem ap to, mazā istabā šo sapni īstenot nevarēs (ja vien tajā nekas cits vairs neatrodas). Iekārtojot nelielas telpas, vēlams sev uzdot jautājumu, cik bieži katru mēbeli patiešām izmanto, lai atbrīvotos no visa liekā. Dažkārt mazāk, patiešām ir vairāk! Otrkārt, mēbeles vēlams grupēt pa funkcionālām zonām, paredzot arī katrai no tām savu apgaismojumu. Tas telpu padara it kā ietilpīgāku un omulīgāku nekā vientuļa lustra pie griestiem telpas centrā.

Mazās telpās vienmēr ir problēma ar mantu glabāšanu, tāpēc nereti plaukti ir šo istabu neatņemama sastāvdaļa. Svarīgi, lai, skatoties uz tiem, nerastos piebāztības sajūta. To palīdz novērst lietu grupēšana slēgtos un atvērtos plauktos, kā arī dažu gandrīz tukšu plauktu atstāšana, lai vizuāli acij būtu, kur atpūsties.

Uzmanīgi ar tekstilu un lustrām

Gulta ar baldahīnu, dīvāns un krēsli ar bagātīgiem pārvalkiem, logi ar smagiem, drapētiem aizkariem mazu telpu padarīs tumšu un vizuāli vēl mazāku. Turklāt tie uzkrāj arī milzum daudz putekļu.

Tas pats sakāms par lielām un nokarenām lustrām. Jo zemāka un bagātīgāka lustra, jo zemāki šķiet griesti.