Dzīve mazā guļamistabā: noderīgi knifi, kā iekārtot nelielu telpu

Mazu un nelielu telpu iekārtošana patiesi var būt liels izaicinājums. Svarīgi ir to padarīt gan vizuāli lielāku, lai tajā justos komfortabli, gan arī patiesi rast veidus, kā vairot tik ļoti nepieciešamo vietu. Lūk, pāris "Apartmenttherapy" idejas, kā savu mazo guļamistabu pārvērst praktiskā un stilīgā telpā!

Vai esi dzirdējis par "spoku krēslu"? Ar tā palīdzību iespējams apmanīt aci un konkrētās istabas kopskatu padarīt sakārtotāku un mazāk piebāztu. "Spoku krēsls" ir parasts, caurspīdīgs sēžamais, kuru izmanto gan pie gultas kā naktsskapīti, gan arī pie darba vai ēdamgalda. Šie krēsli ir mūsdienīgi un labi iederas dažādos interjeros, jo ir gaiši un vienkārši.

Studio tipa dzīvokļos jāsaskaras ar to, ka viesistaba jāatdala no virtuves vai pat guļamzonas. Tas nekas, ka nav iespējams izveidot starpsienu, turklāt sienas radītu vēl mazāku telpu, tāpēc jāizmanto citas efektīvas alternatīvas. Lielisks variants ir iekārtot skapi, atdalot vienu dzīvojamo telpu no citas. Vari izvēlēties skapi, kas no abām pusēm ir vaļējs un kam ir arī atvilktnes – tādā veidā nodrošināsi iespēju tajā kārtot ne tikai grāmatas un fotorāmīšus, bet arī dokumentus un drēbes.

Foto: Shutterstock

Turpinot par skapjiem un drēbēm, ne vienmēr ir iespējams guļamistabā novietot skapi, kurā salikt visas drēbes. Mazu dzīves telpu īpašniekiem vajadzētu (protams, ja ir iespējams) dzīvoklī turēt tikai sezonas drēbes, piemēram, rudens/ziemas periodā vasaras krekliņus un pavasara jakas salikt maisos un aizvest uz laukiem, pie vecvecākiem u.c. Ja lielam skapim mājās vietas nav, vari apsvērt piekaramā skapja variantu – tas nozīmē, ka griestos iekarini stieni, uz kura iespējams kārtot pakaramos. Šādā veidā ieekonomēsi arī telpu uz grīdas, kuru izmantot citām vajadzībām.

Ja guļamistabā nav daudz vietas, lai novietotu masīvas mēbeles, piemēram, klubkrēslu, padari telpu modernu un vizuāli pievilcīgu, izmantojot citādus knifus – izvēlies lielizmēra gleznas vai griestu lampas, košus spilvenus uz gultas, dažādu materiālu un ornamentu segas u.c.

Cilvēkiem reizēm šķiet, ka naktsskapītis ir neatņemama telpas sastāvdaļa, kurai jābūt katrā gultas pusē, ja vien guļvieta nav iekārtota stūrī pie sienas. Taču tā nebūt nav – pietiek ar vienu skapīti, taču reizēm bez tā vispār var iztikt, tāpēc katram vērts pārdomāt, cik bieži tas vispār tiek izmantots. Cits variants ir to vietā novietot telpaugus, kas var būt gan kompaktāki, gan arī dot telpai mājīgāku skatu. Starp citu, telpaugi arī attīra un daži pat mitrina gaisu – plašāk par to, kā telpaugi var ietekmēt pašsajūtu un veselību, lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Iekārtojot telpu, jāvērš uzmanība katram stūrim un kvadrātmetram. Vieta zem gultas bieži vien tiek "norakstīta", taču velti, jo to var izmantot gan praktiski, gan arī gaumīgi, kas ir īpaši svarīgi mazās telpās. Pagulte ar izvelkamām atvilktnēm būs lielisks ieguvums nelielām telpām, visai glīti izskatīsies, ja gultai visapkārt izveidosi nelielus plauktus, kur glabāt literatūru, kā arī bērnistabā noteikti aktuālas ir daudzās rotaļlietas, tāpēc zem gultas var likt dažādus grozus un mantu kastes.

Domā vertikāli, teic "Apartmenttherapy" eksperti. Tas, ka tev pie sienas ir glezna, nenozīmē, ka virs tās nevarētu vēl likt vienu vai vairākus atvērtos plauktus, tādējādi izvairoties no pārbāztības sajūtas acu līmenī.

Vēl citus padomus, kā maksimāli izmantot telpu šaurās guļamistabās, lūko šeit.