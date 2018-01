Pārsteidzoši spilgti, ogļu melni un sniegbalti: drosmīgi telpu šedevri dažādās krāsās

Pareizās krāsas izvēle katrai mājvietas telpai nav pārvērtējama, jo lielā mērā tieši krāsai tiek pielāgots viss interjers – līdz ar to tā nosaka, kāda būs konkrētās telpas aura. Krāsu ir daudz un toņu vēl vairāk, tāpēc, lai neapjuktu daudzveidības virpulī, esam apkopojuši dažādus variantus, kur izmantotas gan spilgtās, gan maigās, gan arī pat melnbaltās krāsas.

Izvēlēties krāsu mājokļa iekārtojumam noteikti nav vieglākais uzdevums, vēl jo vairāk tad, ja krāsas tiks kombinētas. Izvēle var būt nedaudz vieglāka, ja apmēram orientējies tajā, kāda nozīme tiek piešķirta katrai krāsai, piemēram, zaļā radīs miera sajūtu, bet sarkanā – dos enerģiju. Par citām krāsām un to nozīmi lasi te.

Ja arī tevi kādreiz ir tirdījusi doma, kā tava viesistaba vai virtuve varētu izskatīties, ja esošo krāsu nomainītu uz īpaši spilgtu, tev vairs nav jābaidās, jo šī kolekcija apvieno dažādus piemērus, kuros smelties kādu ideju. Starp citu, neviens nav teicis, ka uzreiz jāpārkrāso visas sienas, jāpērk citas mēbeles vai jāpārvelk ar košu audumu krēsli – vari izvēlēties arī kādus mazākus akcentus, kuri dos telpai jaunu skatu.

Krāsu un toņu izvēlē vari sekot līdzi arī jaunākajām tendencēm, piemēram, izvēloties šī gada aktuālāko variantu. Ja pagājušā gada krāsa bija salātzaļā, tad šogad kaut kas pilnīgi pretējs – provokatīvs ultra-violets. Ierosmes, kā krāsu ieviest interjerā, atradīsi šajā rakstā.

Daļa cilvēku saka, ka tieši melnā ir viņu laimīgā krāsa, taču tikai retais izvēlas to kā galveno kādā no mājvietas telpām. Tas nenozīmē, ka pilnībā viss jāizvēlas šajā krāsā, pietiks arī ar pāris elementiem, taču īpaši šiki un glauni melnā krāsa izskatās tieši vannasistabā. Par to pārliecinies šajā materiālā.

Krāsas var telpu padarīt manāmi lielāku – mazo istabu īpašnieki, sarosās! Ja runa ir par nelielām dzīvojamām telpām, tad šajā ziņā dizainere Anda Ozoliņa iesaka izvēlēties gaišus pasteļtoņus, jo tie noskaņu telpā padara vieglāku, gaisīgāku un omulīgāku. Lai vai kā gribētos mājokli ietērpt intensīvos toņos, no tiem vajadzētu izvairīties nelielu telpu iekārtošanā. Kas vēl būtu jāņem vērā, meklē šeit.