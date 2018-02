Vieta virs gultas – kā to izmantot praktiski un dekoratīvi

Izdomāt, kā izmantot vietu pie sienas virs gultas, nav no vieglākajiem uzdevumiem, tāpēc daudzi nolemj to atstāt tukšu. Ja ar pārējo guļamistabas interjeru pilnībā pietiek, lai telpa spētu būt pilnīga, to droši var darīt, taču pareizo priekšmetu izvēle virs gultas var gan palīdzēt paplašināt telpu, gan padarīt to vizuāli pievilcīgāku.

Pirmkārt, jābūt ļoti uzmanīgiem, piestiprinot jebkādus priekšmetus pie sienas virs galvas, lai visu laiku nebūtu jāuztraucas, ka kaut kas uzkritīs uz galvas. Otrkārt, stiprinājumus ik pa laikam vērts pārbaudīt vai atbīdīt gultu nedaudz no sienas. Lielisks variants ir izvēlēties fototapeti, uz kuras jau ir uzzīmēts kāds objekts vai ainava. Šādā variantā nebūs jāuztraucas, ka vieta virs gultas paliek neaizpildīta, jo fototapete padara telpu "dzīvīgāku". Ar interesantiem fototapešu variantiem iepazīsties šajā rakstā. Ierasts variants vietā virs gultas ir karināt kādu mākslas darbu, kuru simetriski no abām pusēm papildina sienas lampas. Tāpat šajās vietās labi izskatīsies kāda ģimenes vai iemīļotas vietas fotogrāfija – iespējams, vari apsvērt arī vairāku izvietošanu, veidojot "bilžu stāstu". Galvenais šādā variantā ir – neradīt haotisku skatu, bet pārdomāt, kuras bildes ir atbilstošākās. Foto: Shutterstock Noteikti vajadzētu pie sienas atvēlēt vietu arī lampai, kuru iedegt gadījumos, kad vakaros gribas pāršķirstīt kādu žurnālu vai palasīt grāmatu. Nekad nedrīkst novērtēt par zemu gaismas avotu nozīmi telpā, raksta "Elle Decor"! Saldākiem sapņiem un labākam garastāvoklim – kā jāizskatās harmoniski iekārtotai guļamistabai. Ļoti noderīgi ir izvietot istabā vēl papildus plauktu – vienmēr atradīsies kādi priekšmeti, kurus tur uzlikt. Iespējams, var atbīdīt gultu un aiz tās nolikt šauru skapīti, kas ir nedaudz augstāks par gultu. Šādā variantā vietu virs tās var aizpildīt ar dažādiem telpaugiem vai gaismas avotiem, kuri novietoti uz skapīša. Nelielās telpās parasti iesaka izvietot vairākus spoguļus, jo tie spēj telpu vizuāli padarīt lielāku. Šī iemesla dēļ vari apsvērt tieši spoguļa novietošanu virs gultas – īpaši stilīgi izskatās apaļie spoguļi, taču noteikumus, kas jāņem vērā, izvēloties dekoratīvo spoguli, lasi te. Foto: Shutterstock Virs gultas pie sienas noteikti var uzkarināt arī kādus pašgatavotus dekoratīvus elementus – īpaši tādus, ko iespējams pielāgot sezonai, mainot arī telpas kopēju izskatu (šis padoms palīdzēs izvairīties no situācijām, kad interjers pēc kāda laika apnīk). Apskati šo video padomu, kurā izgatavot glīts sienas dekors un izmēģini tādu uztaisīt mājās arī tu! Tāpat stilīgi izskatīsies, ja pie sienas liksi vairākus (trīs būtu optimālais skaits) pītus interjera elementus, piemēram, apļus. Tiem nav obligāti jābūt vienādiem, tieši otrādi – atšķirīgums piešķirs telpai daudzveidību. Turpretī šajā rakstā vari iepazīties ar idejām, kā radoši izmantot vietu zem gultas vai dīvāna. Materiālā apkopotas idejas no "Apartment Therapy".