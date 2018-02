Ierosinājumi un piemēri, kā sniegotajā sezonā māju un tās apkārtni padarīt viesmīlīgāku

Zane Bitmane "Tava Māja" un "Tavs Dārzs" redaktore

Laikā, kad ap māju slejas vien sniega kupenas, logos veidojas leduspuķes un jumta malas rotā lāstekas, šķiet lieki domāt par to, kā kaut vai pa gabalu padarīt māju viesmīlīgāka paskata, tomēr velti. It īpaši, ja tā ir brīvdienu māja, vēl jo vairāk pacenties to izrotāt vai kā citādi izcelt arī ziemā.