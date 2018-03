Rūpīgi ieplānots apgaismojums – kā katrai telpai pielāgot gaismas ķermeņus

Gaismai ikdienā ir lielāka nozīme, nekā liela daļa cilvēku domā. Tās ietekmē varam justies gan ļoti labi, gan arī slikti, tāpēc apgaismojums jāieplāno telpās un jāizvēlas tāds, kas pilda labās funkcijas. Taču katra telpa ir ļoti atšķirīga, un līdz ar to vajadzība pēc piemērotākā gaismas ķermeņa ir citādāka. Lai neapjuktu daudzveidībā un saprastu katras telpas īpatnības, ''Trentini'' gaismas projektētāja Katrīna Kalniņa stāsta par vajadzībām un spēju tām pielāgoties.

Par to, kas ir gaisma, kā tā ietekmē cilvēku, kā to pareizi plānot un kā novērtēt gaismas ķermeņus, vairāk lasi šajā rakstā, taču turpinājumā jau katrai telpai raksturīgākās vajadzības un to īstenošana. No virtuves līdz vannasistabai – katrā telpā vajadzīgais apgaismojums un variācijas, kā ar to eksperimentēt.

Apgaismojums virtuvē

Virtuve savā ziņā ir mājas centrs, kurā cilvēki pavada ļoti daudz laika. Īpaši svarīga tur ir darba zonu izgaismošana. Tā kā mūsdienu mājokļos virtuve bieži vien ir daļa no dzīvojamās telpas, gaismu ieteicams plānot tā, lai ar to būtu iespējams veidot dažādas gaismas noskaņas. Gaismekļus vēlams grupēt un dimmēt (regulēt intensitāti), iesaka gaismu dizainere.

Svarīgāk par spožu gaismu virtuvē ir nodrošināt pietiekamu apgaismojumu tieši uz darba virsmām. Būtiski ir, lai neveidotos traucējošas ēnas. Pamatapgaismojumu var nodrošināt griestu prožektori ar virzāmu gaismas staru, kas pielīdzināti tuvu letes malai tā, lai to radītā gaisma atstarotos pret sienas skapīšiem vai sienu, mazinot ēnu rašanos. Prožektora tipa gaismekļiem lielākoties ir tendence radīt kontrastainas gaismēnas. Tāpēc vēlams izvēlēties prožektorus ar platāku leņķi, vai arī gaismekļus ar difuzētu materiālu priekšā gaismas avotam, kas mīkstina gaismēnu kontrastus.

Ja attālums starp virtuves sienas skapīšiem un griestiem ir vismaz 30 cm, var izskatīt iespēju virs tiem novietot lineāru LED lentu (profilu), kas radītu slīdošo gaismu pret griestiem un piepildītu telpu ar vienmērīgu izkliedēto gaismu.

Klasisks un praktisks paņēmiens darba virsmas izgaismošanai ir LED lenta sienas skapīšu apakšā. Arī virtuves salai ir jābūt labi izgaismotai. Ja griestu augstums atļauj (h>2,5m), tad virs salas var iekarināt dekoratīvus gaismekļus. Te gan jāpievērš uzmanība tam, kādu gaismu tie dos. Tā kā sala ir būtiska darba zona, tad tur ir vēlama vienmērīga un samērā spoža gaisma, rekomendē apgaismojuma speciāliste. Virtuvē bieži vien ir arī atsevišķs ēdamgalds, tad tieši ar dekoratīvu gaismekli ieteicams to izcelt. Izgaismots kā fokusa punkts, ēdamgalds veicinās cilvēku pulcēšanos ap to un pie tā. Labi, ja ēdamgalda lampai ir regulējama gaismas intensitāte.