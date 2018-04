Pieci dizaina likumi, kas nodrošinās profesionālu iekārtojumu

Ja sava mājokļa iekārtošanu uzticam profesionālam dizainerim, tad šaubu par to, ka kaut kas tiks izdarīts nepareizi, nav, taču, ja gribas visu darīt pašiem, saprotami, ka kaut ko nezinot, izdarīsim ne tā. Tieši tāpēc, iedvesmojoties no ''Apartment Therapy'' izvirzītajiem noteikumiem, atklāsim, kas tad ir tās pamatlietas, kas jāievēro.

Nepareizi piekārti aizkari

Pašiem varbūt tā nešķiet, tomēr logu noformējums pat ļoti ietekmē kopskatu telpā. Nepiemērota garuma aizkari var pilnībā sabojāt priekšstatu par interjeru vai radīt maldinošas proporcijas par telpu. Tāpēc dizaineri piekodina, ka pārāk īsu aizkaru iekāršana ir rupja kļūda. Līdzīgi ir ar apģērba izvēli – pārāk īsi svārki valkātājam liks justies neērti un izskats būs mulss un nepārliecināts. Tāpat ir ar logiem – īsi aizkari izskatīsies neveikli. Aizkariem jābūt iekārtiem tā, ka atvērtā veidā tie beidzas līdz ar loga malu un karājas līdz grīdai vai pat nedaudz uzguļas uz tās.

Bieži vien cilvēki kļūdās auduma platuma iegādē – tas, cik plats ir logs, nenozīmē, ka tikpat platu vajag arī audumu, tam jābūt krietni platākām, visbiežāk pat dubultplatam, jo, veidojoties ielocēm, platums samazinās. Aizkari neizskatīsies glaimojoši, ja būs nostiepti tieši loga platumā. Šajā rakstā var lasīt vairāk par izplatītākajām kļūdām aizkaru izvēlē, bet šeit vairāk speciālistes ieteikumus par gaisīgajiem dienas aizkariem un to pieskaņošanu interjeram.

Paklāja pielāgošana telpai

Nav tā, ka jebkura izmēra paklājs derēs telpai. Atkarībā no tā, kur to plānots izklāt, kādas mēbeles būs novietotas virs tā, cik liela plānota paklāja redzamība u.tml., arī atkarīgs vajadzīgais izmērs. Ja vēlies paklāju viesistabā zonā, kur visvairāk uzturas, piemēram, pie dīvāna, kafijas galdiņa, ēdamgalda, lai kājām siltāk, tad izvēlies tik lielu paklāju, lai tā malas nav vietās, kur visbiežāk staigā. Šādi, nepareizi novietojumi veicinās vien to, ka aiz paklāja aizķeries un paklups laika gaitā, kad stūri būs atliekušies. Šajā rakstā atradīsi vairāk padomu tieši par to, kā telpā pareizi izklāt paklāju.

Vēl viens zelta likums, ko iesaka dizaineri – nežēlot naudu kvalitatīvam paklājam. Lēti paklāji ir nekvalitatīvi, ātri zaudē krāsu, tekstūru un izskatās novalkāti jau pēc gada. Tāpēc labāk investēt kvalitatīvākā izstrādājumā. Tāpat neesot ieteicams izvēlēties paklāju kādos antikvariātos vai lietoto apģērbu veikalos, jo nekad nevar zināt, kas uz tā izlijis, cik tas netīrs u.tml.

Pareizā toņa piemeklēšana sienām

Sienu krāsošana un krāsas pielāgošana ir īsts izaicinājums. Nav viss tik vienkārši – noskati paraudziņu, atrodi krāsu bundžu un tik krāso uz sienas. Visbiežāk krāsa uz papīra vai mazā laukumā izskatās pavisam citādāk, nekā tad, kad uzklāta jau uz sienas. Speciālisti jau zina, kā atrast to īsto paleti un pielāgot krāsu klienta vēlmēm, bet, ja to dara pašrocīgi, var nepaveikties ar izvēli un pēc krāsošanas secināt, ka tonis nav tas cerētais.

Ņem vērā, ka jebkurš tonis lielā laukumā izskatās intensīvāks, spilgtāks un tumšāks, tāpat toņa intensitāti nosaka arī spīduma pakāpe.

Kā neapmulst toņu paletēs, kā pēc iespējas pietuvinātāk savai vīzijai atrast krāsu bundžu, lasi šajā rakstā.

Foto: Shutterstock

Bilžu un mākslas darbu piekāršana pie sienas

Vēl viena lieta, kas bieži tiek izdarīta neprecīzi, ir bilžu, fotogrāfiju un citu ierāmētu darbu piekāršana pie sienas. Tā vien šķiet – tas jau nu ir katram pa spēkam, bet ļoti bieži darbs pie sienas pielikts neprecīzā augstumā, un tas neizceļas vai neiekļaujas kopainā. Ja tas ir vertikāla izmēra darbs, iekar to tā, lai sprauga starp griestiem un darbu un darba līdz grīdai būtu vienāda.

Neveikli jebkurš sienas dekors izskatīsies, ja tiks iekārts pārāk tuvu griestiem. Veidojot kolāžu, ievēro distanci starp rāmjiem, jo pārāk cieši piekārtas bildes saraibinās kopskatu. Taisot kolāžas, eksperimentē ar novietojumu.

Gaismekļu piemeklēšana

Vēl viena tēma, kas ''Tava Māja'' lasītājiem arī vairākkārt izcelta, ir gaismekļu piemeklēšana mājoklim. Tā nudien ir vesela māksla, katrai telpai pielāgot apgaismojumu, izvēlēties tās labākās lampas un paredzēt, kur un kā labāk krist gaismai. Ne velti ārzemēs ir pieprasīti gaismu arhitekti un projektētāji, kas tavā vietā rod risinājumus un visu pareizi izplāno. Ja to tomēr dara pats, ir vairāki likumi, ko vērts ielāgot, un viens no tiem ir – gaismas plānošana tajā pašā brīdī, kad plāno pašas telpas. Ierasts par apgaismojumu domāt tikai tad, kad jau viss iekārtots vai elektriķis ir atnācis vilkt vadus. Un tieši šīs secības dēļ arī tiek pieļautas kļūdas.

Ļoti vērtīgas atziņas gaismu projektētāja atzinusi šajā rakstā, bet par to, kādu apgaismojumu pielāgot katrai telpai, vari izstudēt šeit.