Vecas mājas trūkumi – kā šķietami noplukušai dzīvesvietai piešķirt jaunu skatu

Līdzīgi kā tas ir ar apģērbu krājumiem, kad ar jaunu detaļu kombinēšanu un neierastiem salikumiem var iegūt jaunu tēlu, arī interjeru iespējams mainīt un pārvērst līdz nepazīšanai, ieguldot darbu un radošus risinājumus. Ja esi ticis pie jauna īpašuma, kas savā izskatā nav pārlieku svaigs, un prātā ir tikai viena doma – kā visu vērst par labu bez liekiem tēriņiem, jāizmanto radošais prāts un jāliek lietā čaklās rokas.

Iedvesmojoties no ''Popsugar'' ierosinājumiem, izvirzām dažus priekšlikumus, ko un kā darīt, lai mājā būtu patīkamāk uzturēties, kamēr vēl nav iespēju uzsākt kapitālo remontu.

Lielākā loma – tīrībai

Atceries, ka visa pamatā ir tīrība un kārtība. Atbrīvojies no visa liekā, ielaid telpā svaigu gaisu, izmet visu nevajadzīgo. Nav vajadzības saglabāt lietas, kurām īsti nav pielietojuma. Ja nu tomēr tas ir kas vēsturisks un muzeja cienīgs, šīs lietas vai nu cel godā kādā īpašā plauktā vai noglabā, piemēram, mājas bēniņos vai kur citur. Līdz ar tīrību un kārtību patīkamāku uzturēšanos telpā noteikti raisīs vienmēr svaigi ziedi vāzē vai telpaugi. Ja mājā ir saglabājušās veco īpašnieku mantas, atbrīvojies no tām! Kamēr telpās kaut kas liecinās par svešiniekiem, būs grūti sajusties kā mājās un radīt savu mājīguma sajūtu.

Mēbeļu pārkrāsošana

Mēbeles pat ļoti ietekmē to, kā telpa par sevi atstāj iespaidu, tāpēc ir ļoti svarīgi, kādas tās izskatās. Bēdīgāka paskata kumodi, galdu vai virtuves skapīšus var uzlabot, mēbeles pārkrāsojot. Mūsdienās ir radītas unikālas krāsas, ar kurām var krāsot visdažādākās virsmas, iepriekš neapstrādājot un nesagatavojot virsmu. Ja zini, ka nevarēsi tik drīz visu sagādāt jaunu, iegādājies krāsu un ar to vērs par labu lietu pašreizējo izskatu. Tie var būt skapīši virtuvē, kumode, galds, krēsli viesistabā vai gultas rāmis guļamistabā. Iespējams, pēc pārkrāsošanas domas krasi mainīsies un nemaz negribēsies tik drīz mēbeles mainīt, jo viss tāpat izskatīsies gana labi.

Ja trūkst zināšanu par mēbeļu krāsošanu, noderīgus padomus atradīsi šajā rakstā. Savukārt par virtuves mēbeļu pārkrāsošanu noteikti jāzina daži noteikumi, kas aprakstīti šeit.

Foto: Shutterstock

Flīžu pārvērtības

Vecā paskata flīzes var būt viens no segumiem, ko pie pirmās iespējas gribētos noplēst. Taču tas nozīmē, ka uzreiz jāķeras pie darba un virsma jāatjauno un jānoklāj ar jaunu segumu. Ja tik lielam darbam neesi gatavs, flīzes var pārkrāsot. Piemēram, ja tās ir baltas, nokrāso tās ar ģeometriskiem rakstiem, iegūstot pavisam jaunu skatu uz sienu vai grīdu. Flīzēm gan nederēs kura katra krāsa, tāpēc veikalā noteikti konsultējies ar speciālistu par piemērotākā produkta izvēli.

Durvju kliņķi

Šī nu ir tā interjera sastāvdaļa, par kuru nudien neiedomātos, kad prāto par mājokļa remontu. Taču šie elementi pat ļoti ietekmē gan to, kā izskatās durvis, gan telpa kopumā, jo tas iezīmē stilu, kādā iekārtota telpa. Vecos, no modes izgājušos durvju kliņķus nomaini, un skats būs pavisam citādāks.

Grīdas segumu pārkrāsošana

Grīda ir visai liels laukums jebkurā telpā, tāpēc tā pievilcība ļoti ietekmē kopskatu. Ja grīdas stāvoklis nešķiet tas pievilcīgākais, nopietni apsver domu par pārkrāsošanu. Protams, tas nozīmē to, ka viss no telpas jāizvāc un tas prasīs arī lielu darbu, taču, ja zini, ka tik drīz segumu nomainīt nevarēsi, ieguldītais darbs būs tā vērts, lai katru dienu nekreņķētos par bēdīgā paskata pamatu zem kājām. Ja tā ir dēļu grīda, kas krāsota un lakota neskaitāmas reizes, izīrē slīpmašīnu un atbrīvo pievilcīgos koka dēlīšus no šīs nastas. Var, protams, grīdu pārkrāsot, un arī tā telpa uzreiz izskatīsies pievilcīgāka, taču ilgtermiņā labāk jau atjaunot segumu kārtīgi.

Vairāk par koka grīdu atjaunošanu un praktisko pieredzi vari lasīt šeit. Runājot par baltiem grīdas segumiem, lai pārliecinātos par savu izvēli, izlasi šo rakstu.

Foto: Shutterstock

Durvju izskats

Tāpat kā logi, arī durvis ir mājokļa vizītkarte, tāpēc, ja kaut kas nepatīk to esošajā paskatā, pavēro, vai tikai durvis nebūtu pelnījušas svaigas krāsu triepienus. Svaigi nokrāsotas, atjaunotas, varbūt pat tikai rūpīgi nomazgātas durvis pat ļoti mainīs sajūtas, atrodoties telpā. Tāpat pievērs uzmanību durvju ailei, iespējams, arī tā jāpārkrāso vai kā citādi izskatā vien nedaudz jāuzlabo, lai telpā būtu jau omulīgāk.

Veco lietu jaunās vēsmas

Šis gan vairāk attieksies uz lauku īpašumiem, taču nereti arī dzīvokļos var tā gadīties – ja saglabājušās antīkas lietas, piemēram, senas lustras, no modes izgājušas kumodes, pūra lādes, krēsli u.c. interjera sastāvdaļas, pirms atvadies no tā visa, kārtīgi izvērtē, vai ar nelieliem labojumiem šīs lietas tomēr skaisti nepapildinās noskaņu dzīves telpā. Apzināti saglabājot šādas lietas, var radīt ļoti pārdomātu iekārtojumu, kur nekas neizskatās nejaušs. Neizmet visu tikai tāpēc, ka tas ir vecs, jo, ļoti iespējams, nekas mūsdienīgs konkrētajā telpā nemaz neizskatīsies labāk par kārtīgi nopulēto, notīrīto mēbeli.

Tekstila nozīme

Aizkariem nav tikai funkcionāls pielietojums, tiem ir liela loma arī estētiskajā jomā, tāpēc, ja nav patīkamas sajūtas telpā, iespējams, jāatbrīvojas no esošajiem vai jāizkar jauni aizkari. To pašu var teikt par paklājiem, mīkstajām mēbelēm (tās var apvilkt ar jaunu audumu vai pārklāt), segām, galdautiem u.c. izstrādājumiem. Veco galdu pārklājot ar skaistu, tamborētu galdautu, iegūsi jau glītāku paskatu, arī pūkainais pleds mīkstajā krēslā radīs mājīgāku noskaņu.