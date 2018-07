Necila no ārpuses – pērle iekšpusē: sliežu ieskauta dizaina māja Londonā

Īpašas ovācijas ieguvusi kāda ārēji pavisam necila izskata celtne Londonas austrumos, kura uzbūvēta blakus 19. gadsimta dzelzceļa viaduktam. Rūsas klātais angārs sevī slēpj māju, kas ir īsta dizaina pērle un saņēmusi vairākus arhitektūras apbalvojumus.

Neparastā celtne, ko sauc par "Archway Studios," atrodas Londonas austrumu pilsētā Velvortā. Tā pašlaik ir nonākusi pārdošanā, un tās cena ir 1,2 miljoni Lielbritānijas mārciņu (aptuveni 1,35 miljoni eiro).

Kā vēsta "Vida Press", neparastā izskata māja atrodas tieši blakus dzelzceļa sliedēm.

Foto: Vida Press

150 kvadrātmetru platībā iekārtots divas guļamistabas, plaša dzīvojamā telpa, virtuve un darba zona.

Dizaina pērle 2013. gadā ir ieguvusi arī prestižo Londonas arhitektūras apbalvojumu "House of the Year at the New London Architecture Awards".

Foto: Vida Press

Lai sāktonēji gan varētu šķist, ka mājā trokšņu līmenis vilcienu radītās skaņas dēļ varētu būt augsts, tā nebūt nav. Mājā ir pārsteidzoši kluss, jo tās tērauda pārklājums palīdz slāpēt trokšņus. Arī maldinošais iespaids par to, ka mājā varētu būt pārāk tumšs – neatbilst patiesībai.

Ēkas dizaineri un arhitekti ir parūpējušies par apgaismojumu un izmantojuši katru brīvo stūrīti, lai tajā ienestu gaismu, kā arī izceltu iespaidīgās arkas, kas ir aptuveni četru metru augstumā.

Foto: Vida Press

Mājā iepriekš dzīvojis arhitekts Didiers Rajans un viņa sieva fotogrāfe Kendisa Leika, bet tagad viņi nolēmuši šķirties no savas ģimenes ligzdiņas dzelzceļa apkārtnē, jo meklē lielākus plašumus savai ģimenei.