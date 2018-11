Gundegas Skudriņas ieteikumi radošam un rotaļīgam galda klājumam

Balts galdauts un perfekti novietoti galda piederumi ir īsta klasika, bet var ļauties arī kam neierastākam, piemēram, radošam galda klājumam, kurš viesus pārsteigs ar savu oriģinalitāti, krāsām un neierastiem risinājumiem galdauta vietā.

Radošā personība Gundega Skudriņa meistarklasē universālveikalā "Stockmann" dalījās ar saviem knifiņiem un pieredzi galda klāšanā. Kā atklāja Gundega, galda klājumam ir īpaša nozīme arī viņas mājās, tāpēc viņa neklāj galdu viena pati, bet gan tajā iesaista visu ģimeni, kā rezultātā ēdienreizes pārtop kopējā piedzīvojumā. Lūk, pāris padomu, ko vērts aizņemties no Gundegas, lai ēdienreizes būtu ar radošuma piešprici.

Tendenču ir ļoti daudz, katru sezonu dizaineri un mākslinieki nāk klajā ar jaunām. Cits jautājums – vai tās katrs sev pielāgo un ņem vērā? Gundega uzskata, ka galvenā tendence ir "darīt to, kas tev patīk, – kā darbā, tā mājās". Viņa arī aicina klāt galdu nevis bezpersoniski un ķeksīša pēc, bet gan tāpēc, ka ir vēlme ar sev tuvajiem pusdienot, sēdēt kopā un sarunāties, kā arī piedzīvot lielisku ēdienreizi.

Foto: Juris Zolbergs

Koks un eko izstrādājumi turpina uzvaras gājienu, atzīst Gundega. Viņa arī stāsta, ka modē pašlaik ir ļoti dažādas krāsas, bet tumšajā gadalaikā savu uzvaras gājienu sāk spilgtie toņi. Pašlaik topā ir tumšais zaļganzilais tonis "new nordic", kā arī rozā – no gaiša līdz pat piesātināti tumšam, kā arī samta izstrādājumi, kurus arī var izmantot galda klājumā.

"Galdam ir jādzīvo, galds nav muzejs," norāda Gundega, pamanot netīši atstātu salveti uz viņas saklātā galda meistarklases laikā. Viņa stāsta, ka pašlaik dizaineri ļoti lielu uzmanību pievērš "playful" jeb spēlēšanās kārei, kas izpaužas arī galda klājumos. Spēle tiek veidota arī caur ģeometriju, formu un krāsu salikumiem. Piemēram, tie var būt ģeometriski paliktnīši, salocītas salvetes vai trauki. Gundega mudina salvetes, dakšiņas un citus piederumus nelikt vienādi, bet ļauties radošam lidojumam, piemēram, glāzītes nolikt vertikāli un diagonāli, bet dakšas un nažus likt pamīšus, slīpi un vēl citādi. "Mums taču nav vienādi ģimenes locekļi, katrs ir indivīds, tāpēc visiem viss nav jāklāj vienādi," aicina radošā personība. Protams, ir izņēmumi, kad galda klājumam jāatbilst etiķetei, tad eksperimenti nav pieļaujami. Kā piemēru radošumam sieviete rāda auduma salvetes, kuras viņa salocījusi trijstūra, četrstūra, taisnstūra formā. "Dizaineri atļauj ar galda tendencēm spēlēties tā, kā jums ir ērtāk, jo galvenais ir attieksme un cilvēki," norāda speciāliste.

Foto: Juris Zolbergs

Viņa stāsta, ka parasti par pamatu izvēlas vienu lietu, kas var būt jebkas – puķe, svece, lieta, kaut vai šķīvis un galdauts. Piemēram, pie šķīvja var pieskaņot krāsas un izveidot kompozīciju. Reizēm pat var iedvesmoties no šķīvja maliņas, krūzīšu raksta vai citiem priekšmetiem. Ja uz šķīvja maliņas ir rozā krāsas roze, tad tādas krāsas rozi var ielikt vāzē. Tāpat vāzē var nelikt vienādus ziedus, piemēram, tikai puķuzirnīšus, bet var likt dažādus ziedus, kas aug vasarā un pavasarī, kā arī tos kombinēt ar ko eksotiskāku, piemēram, nelielu ananasu. Vāzēs var rast vietu arī sausajiem augiem vai pat zariem, kas apauguši ar ķērpjiem. "Spēlējoties ar galda klājumu, atcerieties – katrs ir personība, katram ir vajadzīga sava pieeja un attieksme ir vērtība," pamāca radošā personība.

Foto: Juris Zolbergs

Galda klājumam var izmantot noziedējušas puķes, dažādus mirdzumus, kas, piemēram, sabērti uz papīra, kas nolikts paliktņa vietā zem šķīvja. Īpaši labi izskatās caurspīdīgi trauki, kuriem apakšā var salikt dažādus zaļumus, rožu ziedlapiņas vai kāda auga lapu, kā arī uz paliktņa uzbērt iepriekš minētos mirdzumus. Arī Gundega pati atzīst, ka lietas allaž kombinē, bet galda klājumā jāpatur prātā viens – visam jābūt pa divi. Pārī var būt vai nu krāsa, materiāls vai forma.

Foto: Juris Zolbergs

"Ja mani mazie varbūt nemāk pie galda uzvesties tik labi, tad viņiem tiek papīra salvete, kas nav kreņķis mammai – nekas nav jāmazgā un jālieto pulveri," atzīst Gundega. Viņa arī aicina nebaidīties un iesaistīt bērnus galda klāšanā, jo arī ķipari var radīt neparastu un radošu galda klājumu. "Svētkos un galda klājumā ir jāiesaista savējie," atgādina Gundega, kura pati savām meitām un pārējiem ik pa laikam ļauj klāt galdu. Gundega pati izvēlas vai nu krāsu, vai formu un tad pasaka ģimenes locekļiem, ka šodien galdu klāj, piemēram, rozā, melnbaltu, svītrainu, greznu, eko vai citādu.

Foto: DELFI

Kā stāsta Gundega, otra tendence ir ilgtspējība it visā, ko cilvēki pērk, lieto un klāj uz galda. "No jebkā, ko mēs sev redzam riņķī, mēs varam radīt lietas." Piemēram, galdu var uzklāt ar saburzītu dāvanu papīru, nevis ar ierasto galdautu. Tas pēc tam nebūs jāmazgā, bet to varēs sadedzināt. Gundega esot iecienījusi galda manevrus. Ģimenē visi sasēžas pie galda, raksta novēlējumus uz saburzīta dāvanu papīra, bet pēc tam samainās ar sēdvietām un skaļi savus vēlējumus nolasa, kas savā ziņā ir kā spēle un jautra atrakcija pie galda, kuras laikā visi ir pārsmējušies, ja kāds uzraksta kaut ko smieklīgu. "Lai šo manevru veiktu, diezin vai kāds atļausies rakstīt uz galdauta, tāpēc papīrs ir lielisks veids, lai to darītu," atzīst Gundega, kura arī pati vienmēr aizstāvot viedokli, ka svētkiem nevajag tērēt daudz naudas. "Svētkus rada attieksme un galda klājumā ieguldītā mīlestības deva."