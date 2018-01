Dari pats: industriāla askētisma stila drēbju skapis

Gadās tā, ka prātā vizualizēta kāda lieta, bet kaut ko tieši tik konkrētu veikalu piedāvājumā grūti atrast. Tad nu šādās reizēs jāķeras pie darba pašam un jāveido iekārotā lieta savām rokām.

Šajā gadījumā drēbju statīvs veidots improvizācijas ietekmē, jo idejas autora Filipa Baumaņa krājumos atradušās kapara caurules, kas ir pārpalikumi no apkures ievilkšanas dzīvoklī, savukārt dēlis ir pārdesmit gadu vecs un reiz bijis pažobeles starpsiena. Tad nu no šiem materiāliem arī dzimusi ideja par industriālu drēbju skapi, ar kura izveidi labprāt padalās arī pats izpildītājs, kurš ''Tava Māja'' pastāstīja arī par vairākkārtējiem remontiem Liepājas mājā.

Vajadzīgie materiāli

Ja vēlies pilnībā atdarināt šo Filipa meistardarbu, būs vajadzīgi aptuveni 5 metri kapara caurules. Vislabāk izvēlēties 22 mm izmēru – tā būs pietiekami resna un izturīga. Jāpievērš gan uzmanība caurules materiāla biezumam, jo mēdz tirgot arī caurules ar plānām sieniņām, kas varētu neizturēt drēbju svaru. Bez caurulēm vajadzīgi arī seši 90 grādu leņķi, divi T gabali un četri korķīši. Vajadzīga arī lodējamā pasta, alva, kapara cauruļu griezējs un gāzes deglis. Plauktu vēlams veidot no pietiekami masīva dēļa, kas piešķirs zemu smaguma centru un līdz ar to – papildu stabilitāti. Ideāla izvēle ir zāģēts, neēvelēts dēlis, ko pieslīpē ar rupju smilšpapīru un pēc pirmās lakošanas reizes noslīpē vēlreiz ar smalkāku smilšpapīru, lai atbrīvotos no asajām skaidām. Koka virsma šajā gadījumā kalpo kā plaukts, kur nolikt apavus, grozus vai kaut kurpju kastes.

Kapars ir materiāls, kas, saskaroties ar skābekli, oksidējas. Ja gribas caurules vienmēr saglabāt spožas, tad vēlams tās nolakot. Ja gribas autentiskāku izskatu – caurules atstāj nelakotas un ļauj tām dabīgi nomelnēt, iesaka idejas autors. Papildus efektam var atsevišķas vietas apstrādāt ar skābi, izsaucot zili-zaļu oksīda efektu. Ļoti līdzīgu rezultātu varētu iegūt, salodējot jaunas, nupat nopirktas caurules, taču savs šarms ir arī zaļajam apsūbējumam, krāsas šļakatām un alvas pilēm, kas radušās apkures sistēmas izbūves laikā, lodējot grūti pieejamās vietās.

Lai cauruļu gali nedurtos grīdā un kājiņas varētu vieglāk nolīmeņot, Filips iesaka tām pielodēt vara korķīšus. Tas, kāda lieluma, formas un stila skapi taisīt, var palikt katra paša brīva improvizācija, un šis ir tikai viens no variantiem, kā to var taisīt. Aiz cieņas pret pagātnes mantojumu, interjeram Filips priekšroku dod vērtībām ar stāstu. Un šāds paštaisīts drēbju skapis noteikti ir vērtība ar stāstu. Ja ne tieši šādu drēbju skapi, varbūt šis piemērs iedvesmos pieķerties un izveidot kaut ko citu, bet pašu rokām.