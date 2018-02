Piešķir jaunu dzīvi vecām lietām – priekšlikumi dažādu mēbeļu atjaunošanai

Katram pienāk brīdis, kad esošais interjers apnīk un gribas kādas pārmaiņas. Parasti šādas vēlmes uzvirmo tieši pavasarim tuvojoties, kad tik ļoti alkstam pēc kaut kā jauna un svaiga. Pirms iztukšo naudas maku jaunu mēbeļu iegādei, izlasi šos priekšlikumus, ļoti iespējams, kaut kas no tā visa var noderēt arī pašam.

Nav tā, ka atjaunot var tikai kumodi, arī ādas mēbeles un polsterētos dīvānus vai krēslus var atjaunot tā, ka izskatās gluži kā jauni, ierosina ''Apartment Therapy''. Kā iegūt pavisam svaigu izskatu šķietami novecojušām mēbelēm, lasi turpmākajās rindās.

Koka mēbeļu uzfrišināšana

Tā var būt kumode, krēsli, galds, plaukts vai pat skapis – ja mēbele šķiet morāli novecojusi, piešķir tai jaunu veidolu. Koka mēbeles var atjaunot ļoti dažādi. Ja koka materiāls nav apnicis, iespējams, izlīdzēt var vien ar nopulēšanu un virsmas ieeļļošanu. Vispirms kārtīgi notīri mēbeli no sausajiem gružiem un tad ar speciālu mēbeļu pulējamo eļļu un mīkstu drānu to iesmērē. Koks atgūs savu mirdzumu, mēbele izskatīsies kā jauna. Eļļošanu var ik pa laikam atkārtot, jo ar laiku tā uzsūksies dziļāk koka šķiedrās un spozme atkal pazudīs. Piemēram, ja kafijas galdiņam parādījušies gaišāki plankumi, vietām koks ir izbalējis, ieeļļošana palīdzēs iegūt vienmērīgu toni. Alternatīva var būt vasks – arī ar to izdosies iegūt spīdīgu, glītu koka virsmu. Tas neprasīs lielus ieguldījumus, turklāt rezultāts būs visai glīts.

Ja vēlies kardinālākas pārmaiņas, pārkrāso koka mēbeles. Ir nopērkamas speciālas krāsas, kurām nav pat vajadzība pirms tam virsmu gruntēt un kā īpaši apstrādāt. Vairāk par šādām krāsām un praktiskiem padomiem, kā to darīt, vari uzzināt šajā eksperimentā. Jebkurā būvniecības veikalā var nopirkt krāsu mēbeļu apstrādei, tad nu izvēlies iecienītāko toni un pārveido interjeru. Piemēram, tumša koka kumode lieliski izskatīsies skandināvu stila iekārtojumā, pārkrāsota, piemēram, balta. Lai mēbeļu pārkrāsošana neradītu vilšanos, izlasi šo rakstu, kur minēts, kādām niansēm pievērst uzmanību un kā visu izdarīt pareizi.

Foto: Shutterstock

Ja vēlies aplūkot kādu iedvesmojošu piemēru, palūko šos veikumus, kur parādīts, kā mēbeles pārvērstas teju līdz nepazīšanai. Savukārt šajā rakstā var apgūt jau praktiskas lietas par mēbeļu restaurēšanu.

Ne vienmēr jāķeras klāt pie smagās artilērijas un mēbeles jāpārkrāso. Dažreiz pietiks ar rokturu nomaiņu, dažu detaļu pievienošanu, un jau mēbele izskatīsies kā jauna. Piemēram, grezni rokturi, jauns stiklojums , nokrāsotas kājiņas vai pieliktas jaunas vai papildinājums ar dekoratīvu elementu.