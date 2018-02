Pielāgojams visām dzīves situācijām – idejas transformējamam moduļu skapim

Ne visos interjeros ir tik daudz vietas, ka var ietilpināt lielu skapi, turklāt, ko darīt, ja pēc laika tas kļūst par mazu? Situācijās, kad jāizlīdzinās ar ko kompaktu, iespējams, arī transformējamu, jāapsver doma par moduļu skapi.

Protams, ir gadījumi, kad tieši iebūvēts skapis ir tas labākais risinājums, ja to ļauj telpa, bet nelielās istabās bieži vien lielai, masīvai mēbelei nav vietas, un šāds moduļu skapis ir lieliska alternatīva. Ir iegādājami jau gatavi skapji ar konkrētu komplektāciju, bet tikpat labi var to pielāgot pēc savām vajadzībām, iegādājoties mehānismus, bet plauktus, grozus un pakaramos izvietojot pēc savām vajadzībām. Turpinājumā dažas idejas un piemēri šādiem skapja risinājumiem.

Saliekamo skapju priekšrocības un trūkumi

Viena no labākajām īpašībām šādai mēbelei noteikti ir tā, ka to var mainīt pēc vajadzības. Stalažas ir tam paredzētas, ka grozu, plauktu vai citu elementu novietojumu var mainīt. Šāds skapis ir arī ļoti labs pagaidu variants, ja vajadzīga vieta mantu glabāšanai un noteiktu laiku. Arī īrētos dzīvokļos šāds risinājums ir pateicīgs, jo nebūs jāprāto ne par to, kā ietilpināt lielo mēbeli, ne par sarežģīto montāžu utt. Šāda stila skapis ļoti labi iederēsies skandināvu vai minimālisma stila interjerā.

Taču noteikti ir arī trūkumi, un viens no tiem – skapī noliktās mantas ir visiem redzamas. Ja nevēlies, lai viesi redz, kā glabā drēbes, vajag padomāt par priekškaru. Vaļējos skapjos jārēķinās arī ar to, ka lietām viegli piekļūs putekļi un salīdzinoši ātrāk viss noputēs. Ja izvēlas gatavu šādu skapi, grūtību to salikt nebūs, bet, ja pirksi visas detaļas atsevišķi, var būt sarežģījumi montāžā – kaut kā var pietrūkt u.tml.

Būtībā šāda stila skapjus parasti izmanto, iemontēšanai aiz slēgtām durvīm, tikai šajā gadījumā nedz grozi, nedz āķi, stieņi un plaukti nav noslēpti aiz durtiņām, bet tiek stiprināti statīvā.

A post shared by HOME SPACE (@mycoloroom) on Apr 27, 2015 at 7:06am PDT

Viena no priekšrocībām ir tā, ka šāda viegla konstrukcija lieki nepiesātina interjeru, taču vienlaikus ir kāds trūkums – tas izskatīsies labi tikai tad, ja skapī allaž būs kārtība.

A post shared by IKEA UK (@ikeauk) on Aug 7, 2016 at 2:51am PDT

Arī bērnistabām šāds risinājums ir ļoti piemērots. Pēc kāda laika varēs mainīt konstrukciju un pielāgot to bērnam vajadzībām.

A post shared by Nida Jaafar (@nidajaafar) on Feb 10, 2018 at 10:45pm PST

Ja nepatīk grozi, kuros viss redzams, var izmantot arī pītus vai auduma grozus, kas palīdzēs ieviest lielāku kārtību atvērtā tipa skapī.

A post shared by 🌲Melanie🌲 (@melanie1603) on Jan 13, 2018 at 6:51am PST

Ja ideja par transformējamu moduļu skapi iepatikusies, bet galīgi neiet pie sirds tas, ka viss ir kā uz delnas redzams, aizlienē šo ideju ar mājīgiem aizkariem smagnējo durvju vietā.

A post shared by Carolina León (@tatammka) on Dec 20, 2017 at 11:13am PST

Interjerā ar sarežģītu plānojumu var veidot arī ko līdzīgu šim skapim. Arī šajā gadījumā pēc laika var mainīt skapja plauktus, atvilktnes un citus elementus.

A post shared by emwang (@emwang) on Aug 20, 2017 at 3:52pm PDT

Un nav jau jāizvēlas viss skapis no moduļiem. Kaut kur var būt kumode, slēgti plaukti, un atklāts vien pakaramais vai kāda cita skapja daļa. Skaisti izskatīsies arī uz plaukta sarindotas dāmu kurpes.

A post shared by C O R R A L (@hellocorral) on Aug 6, 2017 at 11:54pm PDT

Šāda stila skapim piestāvēs arī lielākas atvilktnes un vienādi grozi, ko ielikt augstākos plauktos, lai mantas nenoput.

A post shared by Um Closet Assim (@umclosetassim) on May 5, 2017 at 11:20am PDT

Lūk, pavisam vienkāršs izpildījums. Viens statīvs, kas papildināts ar plauktu virs tā, un improvizētais skapis ir gatavs!

A post shared by Um Closet Assim (@umclosetassim) on May 2, 2017 at 10:51am PDT

Ja netīk moduļu skapja metāliskais izpildījums, nokrāso visas detaļas, piemēram, baltas, un kopskats būs pavisam citādāks.

A post shared by Um Closet Assim (@umclosetassim) on Mar 10, 2017 at 8:50pm PST

Ja spēsi ikdienā uzturēt kārtību šāda stila skapī, tas kalpos arī par stilīgu akcentu interjerā.

A post shared by Francis (@franciation76) on Mar 6, 2017 at 7:42pm PST

Vēl viens piemērs kā paslēpt atklātos plauktus un kā apvienot stalažas ar slēgtām mēbelēm.

A post shared by Um Closet Assim (@umclosetassim) on Dec 1, 2016 at 9:54pm PST

Nelielā nišā, kur skapim nav piemērots dziļums, šāds risinājums būt ļoti pateicīgs.

A post shared by It's me. Not officially IKEA. (@ikea_lamps) on Oct 30, 2016 at 10:31pm PDT

Ja iepatikusies ideja par šādu skapi, vēl vienu padomrakstu jau praktiskiem soļiem vari iepazīt šeit, kur parādīts, ar kādiem materiāliem var izveidot līdzīga stila skapi.