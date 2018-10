Augu laistītājs sliņķiem un krāsnī sildāmas lelles – latviešu pērles dizaina konkursā

Latviešu mākslinieki un dizaineri ir pilni ar radošām idejām – to pierāda "Latvijas Dizaineru savienības balvas 2018" konkursam pieteiktie darbi kategorijā "Lietu dizains", kur tapuši neparasti dizaina darbi, piemēram, augu laistītājs sliņķiem, mikroviļņu krāsnī sildāmas lelles un citas lietas.

Latvijas Dizaineru savienība jau 11. reizi apkopo un izceļ Latvijas labākos dizaineru darbus, un arī šis gads nav izņēmums.

Kā "Tava Māja" informēja starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrības "BT 1" pārstāve Inese Libere, kategorijā "Lietu dizains" savus darbus pieteikuši ne tikai profesionāļi, bet arī studenti un skolēni.

Taču to, kurš konkursā iegūs galveno balvu, varēs noskaidrot izstādē "Design Isle 2018", kas no 5. līdz 7. oktobrim norisināsies starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Šajās pašās dienās paralēli norisināsies arī izstāde "Baltic Furniture 2018", kurā varēs aplūkot jaunākās mēbeļu kolekcijas, tendences interjera iekārtojumā un saņemt padomus, kā atsvaidzināt savu mājokli.

Konkursam "Latvijas Dizaineru savienības balva 2018" dizaina darbi ir pieteikti vēl citās kategorijās: "Ārtelpu (vides) dizains", "Interjera dizains" un "Saziņas dizains", un šī gada tēma ir "Zīmes dizains". Savukārt augstskolu studenti iesniedza darbus arī kategorijā "Dizaina pētniecība".

Dizaina darbi, kas pretendē konkursa kategorijā "Lietu dizains"

Naktslampa kā gaismas ķermenis un mācību līdzeklis – to piedāvā "AURA gaismas burti" – , kuru var ērti pārvietot un uz koka korpusa izveidot savu vārdu. Katrā epoksīda sveķu burtā ir iestrādāta LED diode, kas izgaismo burtu brīdī, kad tas saskaras ar koka pamatni. Turklāt šis ir bezvadu gaismeklis, ko var uzlādēt kā mobilo telefonu.

Trīs kvadrātmetrus lielie gaismas objekti "Brīvais" patiks tiem, kuri meklē oriģinālus un neparastus gaismekļus savam dārzam. Tie ir gan liekami zālienos, gan karināmi kokos, piešķirot videi īpašu odziņu! Objekti izgatavoti no iekrāsotām stikla un bazalta šķiedrām, tumsā radot krāsu un gaismas spēles.

Kolekcija "Radia" ir līdzīga kā puzle, jo lampas kupols ir saliekams no atsevišķiem elementiem. Kupolu var izveidot gan šaurāku, gan platāku, radot interesantas ēnu un gaismas spēles. Starp citu, kolekcijas nosaukums "Radia" apzīmē rādiusus, kādos sadalīta lampas riņķa līnija.

Daudzfunkcionāla mēbele bērniem, kas palīdzēs aizmirst bažas par to, kur likt bērna gultiņu, kad mazulis jau izaudzis. Viegli un ērti transformējamo gultu pēc bērna pieaugšanas var pārveidot par rotaļlietu kasti, grāmatu plauktu vai glabātavu galda spēlēm un citām mantām. Mēbeles ir izgatavotas no oša masīvkoka, finierēta lokanā saplākšņa, bet apdarē izmantoti bērna veselībai nekaitīgi materiāli.

Augu laistītājs sastāv no statīva un divlitrīgiem ūdens maisiem, no kuriem iziet caurules, kas ar pašteci nodrošina augsnes konstantu mitrināšanu. Par pārlaistīšanu nebūs jāuztraucas, jo ūdens tecēšanas intensitāti var regulēt. Galvenais – ieliet ūdeni polietilēna maisiņā!

Modulāri transformējamā bērnu māja radīta no saplākšņa plātnēm, un tās apdare ķīmiski izturīga pret apkārtējās vides faktoriem. Izjaucami un savienojami fragmenti dos iespēju atvasei pārveidot telpu pēc sirds patikas!

Tagad bērniem vecumā no trīs gadiem ir radošs risinājums – "Sildlelles", kas atvieglos iemigšanas procesu un padarīs to patīkamāku. Tās darinātas dažādu zvēru formās un veidotas no trikotāžas, porolona, sintepona un ķiršu kauliņiem. Lelli var uzsildīt mikroviļņu krāsnī, un tā saglabā siltumu līdz pat 40 minūtēm.