Retro stils vannasistabā – dizaina pārstāvji iedvesmo izmantot aktuālo dizainu

Interjera dizaineri aizvien biežāk atgriežas pie retro elementiem, harmoniski savienojot pagātni un tagadni. Retro dizaina stilam raksturīga lineāra simetrija, taisnas ģeometriskas figūras un laidenas formas, un, apvienojot mūsdienīgas tendences ar senāk iecienītu noformējuma stilu, iespējams panākt gaumīgu, nobriedušai personībai raksturīgu mājokļa iekārtojumu.

Arī Latvijā iecienīti interjera dizaineri un pasākumu dekoratori novērojuši, ka šī tendence ir parādījusies gan mājvietas iekārtojumā, gan kāzu svinību telpu noformējumā, un būs pieprasīta, jo atbilst klasiskām vērtībām un izstaro mājīgu eleganci.

Pēdējo gadu gaitā interjera dizaineri aizvien biežāk atgriežas pie retro stila elementiem interjerā. Pašlaik populāri ir eklektiska un harmoniska stilu sajaukšana un ultra mūsdienīgā savienojums ar seno. Īpaša vērība tiek pievērsta vannasistabas noformējumam. Eleganci no pagājušā gadsimta un Art Deco stila noskaņas var panākt pat ar vienu lielisku interjera priekšmetu – vienas vai divu retro stila mēbeļu un spoguļa iegādi kombinācijā ar brīvi stāvošu vannu, kā arī ar atbilstoši izraudzītu gaismas ķermeņu palīdzību.

Kā stāsta vides stiliste Baiba Prindule–Rence, ne katrs var atļauties marmoru un hromētas formas, taču mūžīgie romantikas mīlētāji būs sajūsmā par vannu ar kājiņām un koka paneļiem savā vannasistabā. Lai izceltu interjera centrālos elementus, pašas telpas jāveido maigi bēšos toņos, bet tekstilā vai flīžu dekorā jādominē grezniem rakstiem, kas lieliski mijiedarbosies. Baiba uzsver, ka tieši patīkami siltie dabas toņi interjerā, it sevišķi vannasistabā, kur ierasti ir mazliet vēsi, ienesīs telpā mājīgumu.

Savukārt Sindija Vilde, pasākumu aģentūras ''Bordo'' īpašniece, piebilst, ka šī stila ietvaros svarīgi ir nepārblīvēt telpu ar smagnējiem retro stila elementiem, tādējādi radot pretēju efektu, kad nav iespējams uztvert katra dizaina elementa detaļas. Arī Baiba piekrīt, ka tā ir māksla – retro stilu pareizi un gaumīgi pielietot, lai spētu šīs tendences elementus iekļaut sava mājokļa noformējumā.

Jautāta, vai jau novērojusi retro stila pielietojumu latviešu dzīves vietas interjera iekārtojumā, Baiba stāsta, ka tieši šobrīd Art Deco detaļas kļūst arvien populārākas tieši telpu noformējuma aksesuāru pielietojumā, piemēram, nodilis un padrupis koks, pretstatīts pulētam akmenim, jo pretstati un kontrasti ir šī brīža aktualitāte. Pie eleganta, matēta, melna metāla izlietnes jaucējkrāna un spīdīgi baltas vannas piestāvēs raupjš koka bluķis, uz kura stāv atturīgi vannasistabas priekšmeti. "Šāds stils ir izteikta tendence šogad! Mūs tik ļoti ir nogurdinājis perfekcionisms, ka vienkārši izmisīgi nepieciešams kas sens, izjaucot ierasto lietu kārtību." uzsver Baiba.

"Šī gada pieprasītākie elementi, kurus svarīgi ievērot tiem, kas savu mājokli vēlas iekārtot retro stilā, it īpaši vannasistabu, kurā pavadām tik daudz laika, ir tendencei raksturīgā izlietnes jūras izskalota koka materiāla galdiņa virsma, skapji un atvērti plaukti, kuros rindojas pieskaņotas tonalitātes dvieļi," tendenci skaidro vides stiliste.

"Stilu papildinās vannasistabas paklājiņi no džutas materiāla, kas sniedz gan tonalitāti, gan pēdu masāžu no rītiem. Pīti grozi gan no klūgām, gan salmiem, kuros glabāt drēbes, izlietotos dvieļus un tualetes papīra rullīšus. Koka trauciņi kosmētikas niekiem – vatītēm un zobu birstēm… Antīkas koka vai ģipša detaļas kā dekori, zaļi telpaugi – tie rada īpašu sajūtu vannasistabā, un raupja koka bluķi kā mazi paaugstinājumi vai galdiņi." Savukārt tiem, kas īpaši bauda ūdens priekus, Baiba iesaka vannasistabā novietot kādu ādas mēbeli, piemēram, masīvu tumši brūnas ādas krēslu, uz kā nomest halātu, pirms doties dušā. Lina dvieļi un halāti ir šim stilam īpaši piemērots materiāls.