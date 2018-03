Melnām sienām, slēgtiem skapīšiem un parocīgu plānojumu – kādus virtuves interjerus iecienījušas dāmas Latvijā

Virtuve noteikti ir tā vieta, kur pavadām ļoti daudz sava laika – brokastojam, ēdam vakariņas, turklāt visbiežāk šajā telpā noris visinteresantākās sarunas. Tieši šī iemesla dēļ tai jābūt ne tikai funkcionālai un aprīkotai, bet arī vizuāli pievilcīgai un mājīgai.

Dizaina mēbeļu salona "Nice Home" eksperte Sandra Garāne stāsta par jaunākajām tendencēm virtuves iekārtošanā, savukārt Latvijas sabiedrībā pazīstamas dāmas dalās savā pieredzē, kā izvēlējušās iekārtot savu virtuvi (fotogrāfijām ir tikai ilustratīvs raksturs – red.). Starp citu, ja allaž skaties filmas, iekārojot tur ekrānos redzētās virtuves, palūko šeit idejas, kā izsapņoto īstenot dzīvē.

Plašās telpās var atļauties arī melnas sienas

Uzņēmēja, Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas valdes priekšsēdētāja Marika Ģederte stāsta: "Virtuve ir visas mājas centrālā vieta. Tai ir jābūt ērtai un funkcionālai – visām lietām ir jāatrodas savās vietās, lai tās var atrast ikviens, kurš gatavo. Kad pie manis atnāk ciemiņi, tie vienmēr uzturas un pļāpā virtuvē, jo laikam tur cilvēki jūtas visomulīgāk. Es priecājos, ka virtuve ir tik liela, lai visiem būtu ērti. Mana virtuve ir ļoti plaša, un sienas ir melnas ar pelēku - kā turpinājums dzīvojamajai daļai, kura arī ir pelēka. Darba virsmas ir baltas un melnas. Plašās telpās to var atļauties, bet mazās un tumšās labāk izvēlēties gaišus toņus. Katram noteikti ir savi toņi un krāsas, kuras patīk un uzlādē. Man tā ir pelēkā krāsa.

Virtuve ir viena no svarīgākajām telpām mājā, kurā uzturos, bet daudz laika tur nepavadu, jo ikdienā daudz strādāju. Ļoti patīk gatavot, bet izvēlos receptes, kuras var pagatavot ātri. Tas prasa radošumu un zināšanas, funkcionāli izdomāt, lai mājās vienmēr ir tās sastāvdaļas un produkti, no kuriem pagatavot kādu ēdienu var arī citi ģimenes locekļi. Brīvdienās virtuvē pavadu vairāk laika – man patīk kanēļa, svaigas kafijas un kruasānu smarža. Brīvdienās tos vienmēr cepu. Kopumā gatavoju bieži, jo man mājās ir divi vīrieši – vīrs un dēls, kuram arī mācu gatavot, un viņš to dara ar lielu aizrautību. Uzskatu, ka katram cilvēkam ir jāprot taisīt ēst, vismaz pamatlietas''.

Foto: Shutterstock

''L'' veida virtuves ar salu vai pussalu

Dizaina mēbeļu konsultante piebilst, ka šī gada tendence ir atbrīvoties no jucekļa virtuvē. Tīrība un kārtība, slēgti skapīši (nevis atvērti plaukti) un skapīši ar stikla durtiņām. Vēl viena no aktuālajām tendencēm virtuves iekārtojumā ir salas. Tās ir kļuvušas par būtisku virtuves daļu, kas, iespējams, ir viens no iemesliem, kādēļ māju īpašnieki mūsdienās dod priekšroku ''L'' veida virtuvēm ar salu vai pussalu. Liela izmēra gaismas ķermeņi virs ēdamgalda vai virtuves salas kļūst par istabas fokusa punktiem.

Tiem, kam iepatikusies ideja par salas tipa virsmu virtuvē, ir vērts izlasīt šo rakstu, kur ieteikts, kā šādu risinājumu ieplānot telpā.

Personalizēta un funkcionāla virtuve

Pieklusinātākus toņus un funkcionālu iekārtojumu virtuvē izvēlējusies uzņēmēja, Biznesa augstskolas "Turība" dekāne Zane Driņķe. ''Man patīk gan estētiskums, gan funkcionalitāte – to ievērojām arī virtuves iekārtošanā, kas ir apvienota ar viesistabu. Atceros, savulaik mūsu virtuvi pat fotografēja kādam dizaina žurnālam tieši tās funkcionalitātes dēļ. Virtuve ir ļoti personalizēta, piemēram, darba galda virsmas veidotas tā, lai mana auguma cilvēkam pie tām būtu ērti darboties. Virtuves krāsās es izvēlējos gaišus toņus, pārsvarā smilšu krāsas un oranžus, lai tajā valdītu plašums un gaišums.

Kādreiz virtuvē pavadīju katru vakaru, tagad sanāk retāk, bet man ir svarīgi ieturēt vakariņas kopā ar ģimeni katru dienu. Jāatzīst, ka esmu gardēde, tāpat kā mana ģimene. Neraugoties uz to, ka bieži apmeklējam restorānus, ļoti augstu novērtējam mājās gatavotus ēdienus. Ikdienā par to rūpējas mans vīrs, jo es no darba atgriežos samērā vēlu. Svētdienās gan neiztikt bez pašceptas maizes un kanēļa bulciņām, kā arī balta galdauta. Katru vakaru omulībai dedzinām arī sveces.''

Foto: Shutterstock

Betons – uz virsmām, sienām, grīdas un pat skapīšiem

Mājīgums ikvienā virtuvē iet roku rokā ar kārtību un tīrību, tāpēc katras saimnieces sapnis ir viegli uzkopjama virtuve. Uzkopšanas darbus atvieglos jau pieminētie slēgtie skapīši, kuros neuzkrāsies tik daudz putekļu kā atvērtajos plauktos, bet liela nozīme ir arī darba virsmas izvēlei. Šobrīd virtuves virsmām iecienīts kļuvis kvarcs, kamēr dabīgais granīts turpina zaudēt popularitāti. Kvarcam populāri ir dabīgā marmora un granīta raksti. Šobrīd gana agresīvu rakstu kvarca virsmas liekam gan klasiskām, gan modernā minimālisma stilā ieturētām virtuvēm, stāsta dizaina pārzinātāja.

Virsmas mainīšana ir vislielākais un dārgākais jauninājums virtuvē. Spīdīgs kvarca virsmas pārklājums neprasa tik daudz pūļu uzkopšanā kā dabīgais granīts. Runājot par dažādām virsmām, noteikti jāmin arī tāda tendence kā betons – uz virsmām, sienām un grīdas. Šobrīd betonu vai betona imitāciju var likt arī skapīšu durtiņām. Vēl viens materiāls, par kuru noteikti nevajadzētu aizmirst, ir flīzes – ar to formu, krāsām un rakstiem var izpausties pēc sirds patikas. Joprojām pie virtuves sienas aktuālas ir krāsainās marokāņu stila flīzes, vienkrāsainās metro flīzītes, bišu šūniņu formas, kvadrātveida porcelāna flīzes u.c.

Virtuve persiku krāsā

Savā pieredzē dalās arī juriste Ieva Brante: "Virtuve jau nav tikai telpa, kurā gatavo ēst, piemēram, mūsu mājās virtuve kalpo kā burziņu vieta, kur uzņemt ciemiņus. Virtuves iekārtojums rosina domāt par pavasari, var teikt, ka virtuves iekārtojumu izvēlējāmies pēc noskaņojuma. Viss sākās ar flīzēm – persiku krāsā, kas papildinātas ar mazākām flīzēm – maigā salātzaļā tonī, rotātām ar ziedošām pienenēm. Virtuve sanākusi ļoti maiga – ar ziediem un taureņiem. Tāds pufīgs persiks, ko papildina salātzaļais tonis."

Foto: Shutterstock

Atvērtā tipa plānojums

Runājot par virtuves iekārtošanu, jāuzsver, ka joprojām aktuālas un populāras ir atvērtā tipa virtuves – nojauktas sienas un virtuve, kas nav izolēta. Šāda telpa ir piemērota gan neformālām vakariņām draugu lokā, gan ballītēm, gan lielām ģimenes vakariņām. Ja esat gatavi drosmīgākiem risinājumiem, varat atbrīvot savu virtuvi arī no ierastajiem skapīšiem, izvēloties integrētas, iebūvētas vai ar paneļiem noslēptas virtuves iekārtas. Sienu skapīšiem pazūdot no virtuvēm, aktuālas kļūst īpaši dziļas atvilktnes, kas atvieglo gatavošanu un uzglabāšanu. Turklāt paliek vairāk brīvas vietas traukiem, vāzēm un mākslas darbiem, ierosina virtuves iekārtošanas speciāliste.