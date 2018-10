Guļamistabas, virtuves un ne tikai: kā pasaulē atpazīstami ļaudis iekārto savas mājvietas

Iedvesmas nekad nevar būt par daudz, tāpēc, lai atrastu vislabāko risinājumu savas mājvietas telpu iekārtošanai vai atsvaidzināšanai, vērts ielūkoties variantos, kādus izvēlējušies citi. Vienmēr ir interesanti novērtēt kādām krāsu gammām, mēbeļu izvietojumam un praktiskiem knifiem uzticējušās slavenības – kombinējot apskatītās stila un interjera detaļas, vari atrast īsto variantu sev!

Tieši tāpēc no rakstu krājumiem esam izcēluši stāstus par vannasistabām, guļamistabām, virtuvēm, priekšnamiem, viesistabām un vēl citām mājvietas telpām, kuras atrodamas pasaulē labi atpazīstamu cilvēku mājvietas. To vidū iekļautas istabas no aktrises Merilas Strīpas, dziedātājas Keitijas Perijas, modeles Adrianas Limas, basketbolista Lebrona Džeimsa, kā arī daudzu, daudzu citu slavenību greznājām vai pieticīgā interjerā ieturētajām mājvietām.

Katram māja ir citādāka – viens izvēlējies iegādāties lauku īpašumu tālāk no ļaužu acīm, vēl kāds priekšroku devis dzīvoklim lielpilsētas centrā, taču cits sliecies par labu ekskluzīvam daudzstāvu savrupnamam. Virtuāli paviesoties pie zvaigznēm vari arī šajā rakstā.

Taču daudzveidīgas ir ne tikai to atrašanās vietas, bet arī iekārtošanas principi. Piemēram, ir virtuves, kuru interjerā iekļautas teju visas varavīksnes krāsas, guļamistabas ar milzu karaliskām gultām, kā arī priekšnami ar nelieliem dīvāniņiem un vannasistabas ar kamīniem.

Ja šobrīd esi kādas mājvietas telpas iekārtošanas stadijā vai šķiet, ka pienācis pēdējais laiks ķerties klāt romantdabiem vai mēbeļu pārbīdīšanai, turpinājumā apkopotajā stāstu kolekcijā atradīsi burvīgus variantus dažādu izmēru istabām.