Foto: Kadri no video

Ko tik cilvēki neizdomā – izbūvē alās Hobitu mājas, slej tās koku galotnēs un visneiedomājamākās vietās. Tā vietā, lai Somijas ziemeļu gleznaino mežu ielokā uzbūvētu klasisku koka namiņu, kur pārnakšņot dabas varenības baudītājiem, uzslieta eskimosu mītne igla visai mūsdienīgā izpildījumā.

Video materiālā (skatīt zemāk), kas izpelnījies milzu popularitāti sociālajos tīklos (3,3 miljoni skatījumu) atspoguļots, kā neparastā telts izskatās no ārpuses, perfekti iekļaujoties dabā, gan iekšpusē. Tuvojoties iglai no durvju puses, izskatās pēc pavisam vienkārša koka namiņa, taču no otras puses tas līdzinās sniega bloku mītnei, kas patiesībā ir speciāls audums, kas nelaiž cauri aukstumu.

Ieejot namiņā, uzreiz pa labi ir nosacīta priekšnama zona, kur pakarināt virsdrēbes. Ejot dziļāk telpā, jau paveras skats uz omulīgi iekārtoto guļamzonu ar lielu gultu, omulīgu kamīnu, nakts galdiņiem un atpūtas zonu pie caurredzamās sienas ar krēsliem un galdiņu.

Jāpiebilst, ka mājiņai ar siltumizolāciju viss ir kārtībā, iekšpusē ierīkota arī neliela krāsniņa, ar ko papildināta omulīgā noskaņa un kas arī ir galvenais siltumavots, raksta ''The Aurora Zone''. Tā kā gala siena izbūvēta no caurspīdīga materiāla, netrūkst gaismas un iespējas vērot pasakaino ainavu apkārt, un, ja paveicas, ziemeļblāzmu. Pie šīs sienas ir arī aizkars, tāpēc gaišajās naktīs var patverties no gaismas spīdēšanas acīs, tāpat padomāts, lai būdiņā esot, būtu silti kājām, jo uz grīdas izklātas zvērādas.

Iglā interjers iekārtots visai skandināviskā stilā – baltā apvienojums ar pelēkiem, melniem toņiem, gultas klājumā netrūkst nedz raksturīgo dekoratīvo spilvenu, nedz kažokādu, kas uzklāti arī uz krēsliem. Lai arī nekā vairāk par gultu, nakts skapīšiem, krēsliem, nelielu galdiņu un krāsns te nav, ar to pietiek, lai pilnvērtīgu izbaudītu priviliģētos apartamentus.

Vairāk par neparasto naktsmītni un iespējām tajā pārnakšņot, uzzini šeit.