Radīt māju sajūtu svešā zemē – iedvesmojošs stāsts, kā latviešu ģimene iekārtojusies Norvēģijā

Ne velti radies teiciens – mājas ir tur, kur esi tu pats. Ir gana daudz cilvēku, kas uzskata, ka nekur nejutīsies tik labi kā mājās, taču ir tikpat daudz pilnīgi pretēju viedokļu, pierādot, ka arī citā zemē var justies kā mājās, ar nosacījumu, ka līdzās ir ģimene. Kristīne Depše-Brakša "Tava Māja" lasītājiem rāda pašas iekārtoto dzīvokli Norvēģijā, kurā ar pavisam nelielu ieguldījumu, bet vairāk pašas darbu un radošām idejām izdevies radīt omulīgu vidi.

Kristīne pastāstīja, ka uz Norvēģiju ar ģimeni pārcēlusies pirms septiņiem gadiem un jau tolaik neko daudz līdzi no mājām neesot ņēmuši, vien tik, cik vieglajā automašīnā un busiņā varēja sakrāmēt. Veļasmašīna, ledusskapis, grāmatas, matracis dēlam, virtuves piederumi un daži sadzīves sīkumi. Ar visu savu iedzīvi divās mašīnās vispirms pārcēlušies uz jau mēbelētu dzīvokli, kas iekārtošanos krietni atviegloja, taču pēc gada saimnieks dzīvokli pārdeva, tāpēc bija jāmeklē jauna mītne. Un tad Kristīne ar ģimeni nonāca dzīvoklī 10 km attālumā no Oslo centra, visai klusā un mierīgā rajonā ar nelielu pagalmu. Māja gan esot laika zoba skarta, bet dzīvoklī ir koka grīdas, un tieši tas licis iemīlēt jauno mājokli.

Vai ir kas tāds, kā pietrūkst no Latvijas, dzīvojot Norvēģijā? Kristīne stāsta, ka sākumā bijis grūti pierast pie tā, ka visu dzīvokļu sienu krāsojums ir balts, taču tagad tas patīkot, pat ļoti, jo baltās sienas telpu padara gan plašāku, gan vieglāk iekārtojamu, jo nav jādomā, kā tiks saskaņotas krāsu gammas ar interjera priekšmetiem un mēbelēm. Vaicāta par māju sajūtu, Kristīne atzīst, ka to pirmkārt radot ģimene un pārējās lietas ir tam pakārtotas. Taču, par lietām runājot, istabas augi, spilveni un segas, kurās satīties aukstos vakaros, grāmatas, sveces – tās ir neatņemamas mājokļa sastāvdaļas.

Pirms dažiem gadiem izrādījies, ka dzīvojamās istabas dīvāns ir jau savu laiku nokalpojis, un nācies meklēt jaunu. Tad nu Kristīne bieži apmeklējusi Norvēģijā populāro sludinājumu portālu "Finn.no", kur cilvēki vai nu atdod, vai par lētāku naudu pārdod mēbeles, kuras vairs nelieto. Mēģinājusi dīvānu atrast šeit, taču nesekmīgi, jo visas patiesi labās lietas šeit esot uz izķeršanu. Tā nu radusies ideja dīvānu izveidot pašai. '

Foto: Privātais arhīvs

Nodrošinājusies ar koka paletēm un ķērusies pie darba – pati slīpēja, skrūvēja un beicēja. "Pirms tam biju izrakusies caur 101 materiālam internetā par šo tēmu, un rezultāts joprojām kalpo ļoti labi. Pirms gada pašas veidotais palešu sēžamais kļuva par salona galdu, jo sludinājumos pēc gada atradu jaunu dīvānu. Mazais palešu salona galdiņš pie dīvāna izskatījās niecīgs, un secināju, ka, noņemot matraci no sava palešu dīvāna, tieku pie kolosāla un jauna galda," par saviem mājas meistardarbiem stāsta namamāte.

Vēl interesants stāsts ir par balto telefona galdiņu, kurš sākumā bija brūns. To Kristīne atradusi pie kādas mājas, kur cilvēki izlikuši visas sev nevajadzīgās lietas. "Cilvēki vienkārši tīrīja dzīvokli un visu nevajadzīgo bija salikuši pie ārdurvīm. Aizbraucu, gribētais jau bija paņemts, bet skatos – hmm, galdiņš. Tajā brīdī domāju, ka man tādu nevajag, bet pa nakti pārdomāju, un radās plāns, kā to uzfrišināt, tāpēc no rīta ar lielām cerībām braucu skatīties, vai vēl ir. Un bija. Interesanti, ka tagad visbiežāk komplimentus saņem tieši šis galdiņš," tā par lietām ar īpašu stāstu pastāstīja Kristīne. Interjera radītāja arī atzīst, ka ir jābūt pacietīgam un bieži vien jāimprovizē un jāmēģina izmantot visas iespējas, jo visbiežāk tieši tā rodas labākās lietas un idejas.

Foto: Privātais arhīvs

Kristīne nosmej, ka, tāpat kā Rīga, arī pašas dzīvesvieta tā arī nekad nebūs gatava. Pie tā vainīga vien pati, jo vide tiek nemitīgi uzlabota un mainīta. Piemēram, katru rudeni pirms garā ziemas perioda Kristīne rosās pa māju un visu pārkārto. Šoruden vēl tam visam nācis klāt "Zero waste" (dzīve bez atkritumiem) dzīvesveids, tāpēc atbrīvojusies no neskaitāmajām krūzītēm, kas ikdienā nemaz netika lietotas. Par šo dzīvesveidu ļoti priecājoties arī vīrs, jo telpa bez liekām mantām radot patiesu brīvu sajūtu mājās un ir patīkami dzīvot ar lietām nepiesātinātā vidē. Šogad arī tapis omulīgais lasīšanas stūrītis, par kuru Kristīne vienmēr sapņojusi.

Mīlestību pret augiem dzīvoklī nevar nepamanīt – tie gaumīgi iekļauti katrā telpā, radot krietni mājīgāku vidi. Tāpat lakonisko stilu ļoti mājīgi papildina dažādi nieciņi, piemēram, stikla kolbas, cilindra trauki, grāmatas zem puķupodiem, pītie grozi un sveces katrā telpā. Īsts mājīguma paraugdemonstrējums tam, ka pat ar minimāliem līdzekļiem var radīt skaistu dzīves telpu. Galvenais ir gribēt un darīt.

Foto no dzīvokļa: