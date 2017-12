Ciemos: minimālisma stilā iekārtots dzīvoklis Mārupē ar garšīgu mājas smaržu

Jau kādu laiku biju vērojusi Normunda Baranovska ierakstus "Instagram", kur ēdiena smaržu sajutu, skatoties bildes vien. Tajās bija redzams, ka vide, kur kārumi tapuši, arī ir īpaša, tāpēc metu kautrību pie malas un uzprasījos ciemos pie namatēva novērtēt šoreiz nevis ēdiena gatavošanas prasmes, bet gan dzīvokli, kuru ar sievu iekārtojuši tepat Pierīgā.

No Āgenskalna uz Mārupi

Lai arī sākotnēji domāju, ka Normunds dzīvo privātmājā, izrādās, tas ir dzīvoklis, taču tieši tik liels, ka nav nekā lieka, ne arī kaut kā par daudz. Normunds sarunas sākumā atklāj, ka šeit ar ģimeni dzīvojot aptuveni gadu, bet pirms tam mitinājušies romantiskajā Āgenskalnā kādā senā mājā kopā ar sievas vecākiem. Vaicāts, vai nav bijis grūti pamest šo rajonu, jo, kā zināms, tas slavens ar īpašo noskaņu, mazajiem veikaliņiem, romantisko arhitektūru u. tml., namatēvs atklāj, ka tieši gribējies ko pavisam citu. Ja pirms tam dzīvojuši mājā ar maziem logiem, kur dienas gaisma iespīd maz, tagad dzīvoklī ir pilnīgi pretēji – logi ir pa visu sienu, un tieši tas arī uzrunājis visvairāk.

Kā jau šobrīd ierasts dzirdēt, arī Normunda ģimene nolēmusi sākt dzīvi no jauna, neņemot līdzi visas mantas, bet tikai pašu nepieciešamāko. Dzīvoklī bijusi tikai virtuves iekārta, bet visu pārējo pamazām sagādājuši no jauna, jo negribējās neko no vecās dzīvesvietas pārvest – emocionāli gribējies šķirties no tām lietām. Ir atsevišķas lietas, kas šeit palikušas un atdzimušas jaunā izskatā, un viena no tām ir krēsli no sievas vecāsmātes krājumiem. Abi bijuši visai bēdīga paskata, ar neskaitāmām krāsas un lakas kārtām, taču pamazām, pamazām – slīpējot, pāršujot ar jaunu mēbeļu audumu un pildījumu – iegūti izcili krēsli, kādus šobrīd veikalos tikai par bargu naudu varētu nopirkt. No vecās mītnes atceļojis arī baltais šūpuļkrēsls, kam vieta tagad atrasta guļamistabā. Stāstu par īpašām lietām turpinot, Normunds atklāj, ka īstenojis savu sen lolotu sapni par rakstāmgaldu. Pats zāģējis koka ripiņas, slīpējis, līmējis un licis kopā – tagad tas rotā guļamistabu darba stūrītī.

Moderni iekārtotajā dzīvoklī ar skandināvu vēsmām nepamanīts nepaliek arī plašu atskaņotājs, par kura iekļaušanu interjerā, izrādās, bijušas pat diskusijas – sieva īsti negribēja to šeit redzēt, taču Normunda aizraušanos ar šādi atskaņotu mūziku nevarēja slāpēt, tāpēc tas nolikts goda vietā. Turklāt nevis tikai kā aksesuārs, bet patiešām dzīvē lietots atskaņotājs, par ko pārliecinājāmies arī paši, viesojoties pie Normunda. Mūzikai šajā mājoklī ir īpaša loma, tā skan pat vannasistabā!

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Jo mazāk mantu, jo labāk

Dzīvoklis ir nepilnus 80 kvadrātmetrus plašs, bet, kā saka Normunds – tajā nav ne par daudz, ne par maz vietas. Vismaz pagaidām, kamēr dzīvo trijatā, ar mazo meitiņu, kurai ir sava istaba ar tēta pārkrāsotu un uzlabotu leļļu māju, mantu stūrīti un rakstāmgaldu. Kā svarīgāko telpu savā dzīvoklī Normunds, saprotams, min tieši virtuvi – šeit diena sākas, diena beidzas, tieši te pulcējas un drūzmējas ciemiņi, jo var jau izlikt galdu viesistabā, bet tāpat visi nāks uz virtuvi, jo tur vienmēr sarunas risinās labāk.

Tā kā Normunds ikdienā strādā jomā, kur jāgatavo ēdiens, tas skaisti jāpasniedz un jāiemūžina, varētu domāt, ka arī mājās būs liela virtuve ar salas tipa virsmu un lielu ēdamgaldu, neskaitāmiem traukiem plauktos, taču saimnieks nomierina, sakot, ka nav nemaz vajadzības pēc tik lielas virtuves. Arī no rīkiem vajag tikai divus – dēlīti un nazi. Pēdējā laikā Normundam ļoti nepatīk "apaugt" ar mantām, tāpēc saglabāts tiek tikai tas, ko patiešām izmanto un kas ir vajadzīgs. Nav vērts mājās glabāt lietas, uz kurām tikai putekļi krājas. Tāpēc Normunds ļoti labprāt ik pa laikam kādas nevajadzīgas vai vienkārši nelietotas lietas atdod citiem – kādam tās būs zelta vērtē vai pašā laikā!

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Par pastāvīgām lietām runājot, tā noteikti ir māju sajūta, ko rada ģimene, mājās gatavots ēdiens un kārtība. Ja Normundam ir grūti nosaukt kādas konkrētas lietas, kurām noteikti vienmēr jābūt mājās, tad par sajūtām gan nav šaubu – tīrība un kārtība ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, taču tas nenozīmē, ka pa māju jāskraida ar lupatiņu un jāslauka katrs mazākais puteklītis. Par pedantu Normunds sevi neuzskata, taču par kārtīgu cilvēku gan, un tas, visticamāk, ir pārņemts no Latvijas armijas laikiem obligātajā dienestā. Sarunas turpinājumā namatēvs atceras, ka augi un ziedi noteikti ir tas, kam mājās jābūt, – vasarā tie vienmēr ir grieztie ziedi, pļavas puķes, bet ziemā un pavasarī vairāk zaļie augi. Bez augiem un kārtības mājās visai bieži ir arī ciemiņi, un tad dzīvoklī valda īpaša noskaņa – virtuvē gatavo Normunds, viesi jau nepacietīgi gaida, ko tiem liks galdā, notiek sirsnīgas sarunas un māju piepilda tā īstā sajūta, kas tai vajadzīga. Tāpēc Normunds iesaka svinēt svētkus, gatavot mājās un baudīt īpašo māju sajūtu!