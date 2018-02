Foto: Ekskluzīva savrupmāja kalnu nogāzē Losandželosā

Šī māja ir katra labas un greznas dzīves cienītāja sapnis. Te var gan laiski gulšņāt pie baseina un baudīt saules starus, gan sasildīties saunā, kas īpaša ar lielo logu, paverot skatu uz pilsētu, savukārt kulinārijas lietpratēji var pulcēties virtuvē, kur vietas tik daudz, ka var pat rīkot meistarklases.

Losandželosā, Kalifornijā, slejas elegants divstāvu īpašums ar baseinu, kuru ieskauj dažādi neparasti tropiski augi, koki un augsts žogs. Īpašums iegādāts 2010. gadā par aptuveni pieciem miljoniem eiro, taču kopš iegādes ēka renovēta, un tagad tur ir sešas guļamistabas un tikpat iespaidīgā skaitā arī vannasistabas. Pēc atjaunošanas darbiem un ieguldījumiem īpašuma vērtība augusi līdz gandrīz 10 miljoniem eiro, vēsta ''Variety''.

Greznā nama interjerā dominē gaišie toņi, bet manāmi arī spilgti krāsu akcenti. Sešas no guļamistabām ir viesiem paredzētās telpas, taču saimnieku guļamistabā pieejamas visas ērtības, ieskaitot televizoru, kas pēc pogas pieskāriena izbīdās no griestiem, tostarp liela izmēra gulta. Šajā istabā durvis un logi slejas no grīdas līdz griestiem, kas paver skatu uz pagalmu.

Atsevišķa istaba ir atvēlēta saimnieku garderobei, kādu gribētu katra īstena modes dāma. Viesistaba iekārtota mājīgi un tajā valda patīkama gaisotne, tās interjeru papildina ierāmētu gleznu sienas, kas telpai piešķir māksliniecisku noskaņu. Otrā viesistabā uzmanību izpelnās lielais, iebūvētais kamīns, kam akcentu piešķir marmora detaļas. Grīdu klāj gaišs, pūkains paklājs, uz kura atrodas gan ērti, gaumīgi dīvāni, gan kafijas galdiņš, zem kura paliktas dažādu grāmatu kaudzes. Caur stikloto sienu paveras skats uz pagalmu, atpūtas zonu un baseinu.

Šai mājai raksturīgs Kalifornijas iekštelpu/ārtelpu dzīvošanas veids. Dzīvojamās telpas no iekšpagalma šķir bīdāma stikla durvju siena, savukārt iekštelpu un ārtelpu plānojums praktiski saplūst kopā. Pateicoties atvērta plānojuma telpām, maltīti iespējams baudīt arī brīvā dabā. Virtuve iekārtota atturīgos, gaišos toņos, ļaujot tumšajām marmora galda virsmām kontrastēt ar baltajām sienām. Komplimentus pelnījusi arī sauna, kas izceļas ar lielo logu, paverot skatu uz pilsētu. Lai arī logs saunā šķiet mulsinošs, no ārpuses nekas nav redzams, tikai saunas baudītāji redz tam cauri.

Īpašumā ir arī pingponga galds, āra kamīns un virtuve ar brokastu bāru, barbekjū zona ar picas krāsni.

Savrupnama īpašniece ir komiķe, veterānu sarunu šova vadītāja Čelsija Handlere.