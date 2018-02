Vēsturiskais šarms un omulība: četri mājokļi iecienītajā Āgenskalnā

Āgenskalnam piemīt īpašs šarms – autentiska stila ēkas, vēstures klātesamība un mūsdienīgas vēsmas apvienojas vienā rajonā, kur gribētu dzīvot ne viens vien.

Tā kā ''Tava Māja'' lasītāji īpaši iecienījuši stāstus par mājokļiem šajā Pārdaugavas rajonā, pārlapojām arhīvu un apkopojām vienā rakstā visus atrādīšanas vērtos īpašumus no Āgenskalna. Lasītājiem esam atrādījuši četrus dažādus mājokļus no šarmantā rajona, un katrs no tiem īpašs ar savu stilistiku, noskaņu un stāstu.

Pat vairāki stāsti ir par bēniņu dzīvokļiem, kas nav retums Āgenskalna arhitektūrā, tāpēc pievērs uzmanību tam, cik dažādi tie ir. No šiem piemēriem noteikti var smelties idejas, kā šķietami nelielās telpās kompakti ietilpināt visu vajadzīgo. Pat slīpie griesti šeit nav bieds. Šajā rakstā vari aplūkot vēl vairāk mājokļu, kuriem raksturīgs mansarda plānojums. Vienā no Āgenskalna mājokļu stāstiem var arī aplūkot, kā dzīvoklis piedzīvojis pārvērtības, un noskatīt kādu ideju telpas iekārtošanai divām māsām.

Kompaktā omulība: pārdomāti iekārtots divistabu dzīvoklis Āgenskalnā

Foto: Publicitātes foto

Jumta dzīvokļi izraisa divējādas sajūtas – vieni teiks, ka slīpie griesti vien atņem telpu, bet citi trūkumu nomaskēs ar to, ka omulīgā noskaņa atsver visu. Šajā divistabu dzīvoklī Āgenskalnā netrūkst nedz omulības, nedz vietas, jo katrs kvadrātmetrs izmantots prasmīgi.

Izmantot katru centimetru: kompakti iekārtots divlīmeņu dzīvoklis Āgenskalnā

Foto: Publicitātes foto

Jo netradicionālāk – jo interesantāk. Šis dzīvoklis noteikti nav no tipiskākajiem sava plānojuma dēļ – tieši augstie griesti ir iemesls tam, kāpēc tajā izbūvēts otrais līmenis ar nošķirtu guļamzonu.

Radošās pārvērtības mansarda tipa dzīvoklī Āgenskalnā divām māsām

Foto: Publicitātes foto

Mūsu mājām jābūt mūsu personības spogulim, bet ne vienmēr mums izdodas to panākt. Vienā gadījumā tas ir laika trūkums, otram nav iedvesmas un ideju, kā to panākt, vēl kādam nav iespējas vēlmes realizēt. Dažiem mājokļu saimniekiem paveiksies, jo to viņu vietā izdarīs dekoratore Baiba Prindule un Sandis Miltovičs raidījuma ''Jauna telpa'' ietvaros, pie viena iedvesmojot skatītājus pozitīvām pārmaiņām. Lūk, ieskats pārvērtībās no pirmā raidījuma!

Ciemos: Dizaineres Indras Miklāvas mājīgais dzīvoklis Āgenskalnā

Foto: Anda Krauze

"Te izskatās kā mazpilsētā, te vienmēr ir ko redzēt un katra pastaiga beidzas ar jaunatklātu interesantu pagalmu, ielu… Bet Rīgas centrā var nokļūt 20 minūtēs, kājām ejot, un 12 minūtēs, braucot ar velosipēdu," izvēli dzīvot Āgenskalnā pamato zīmola "I'M Your Shirt" dizainere Indra Miklāva, kura nule prezentējusi rudens – ziemas kolekciju "Drosmīgais es". Cik drosmīga viņa ir savā mājoklī?

