Guļvieta tuvāk zvaigznēm – trīs neparasta plānojuma divlīmeņu dzīvokļi

Bērnībā teju katram bija sapnis par divstāvu gultu, kurā uzrāpties, noslēpties un netraucētam rotaļāties. Kaut kāda maģija tajā, ka gulta ir augstāk, nekā dzīvojamā zona, ir, tāpēc aktuāli arī dzīvokļu plānojumi ar guļamistabu augstākā līmenī.

Šie trīs dzīvokļi ir neparasti ar to, ka guļamzona redzama arī no pirmā stāva, taču tur nonākt var tikai pa kāpnēm. Tādējādi miegam paredzētā telpa ir veiksmīgi nošķirta no dzīvojamās. Šāds plānojums ir kā radīts nelieliem dzīvokļiem, pēc iespējas kompaktāk izmantojot katru kvadrātmetru.

Vienā no dzīvokļiem otrais līmenis gulēšanai paredzēts bērniem, bet divos citos projektos var novērtēt iekārtojumu pieaugušo guļamzonai. Divi no šiem neparastā plānojuma dzīvokļiem ir tepat, Rīgā, bet viens novērtēšanai ''Tava Māja'' lasītājiem ir no Stokholmas.

Neviens no šiem dzīvokļiem nevar lepoties ar plašām telpām un lielu kvadratūru, taču veiksmīgais plānojums nav laupījis iemītnieku komfortu, turklāt oriģinālais iekārtojums ir sava veida bonuss mājoklim.

Novērtē un iedvesmojies!

