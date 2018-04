Dzīvoklis, māja un pat sauna dažos kvadrātmetros – neticami mazas telpas ar visām ērtībām

Nav jau māksla uzbūvēt lielu māju vai iekārtot dzīvokli, kura platība sasniedz 100 m2. Krietni lielāks izaicinājums ir atrast kopsaucēju un to labāko risinājumu kompaktai dzīvei vien dažos kvadrātmetros. Tad nu izceļam no arhīva pēdējā laika labākos ''Tava Māja'' atrādītos stāstus, kas īpaši ar to, ka galvenajās lomās ir vien dažu kvadrātmetru plašas telpas.

Vai spēj iedomāties, kāds varētu izskatīties 12 m2 liels vai, pareizāk sakot, mazs dzīvoklis? Vai maz ir iespējams šādā platībā ietilpināt gan gultu, gan kaut cik pieejamu virtuves virsmu, skapi un citas vajadzīgās lietas? Izrādās, var, turklāt tas var izskatīties visai gaumīgi. Vēl lielāks izaicinājums ir māja ar 8 m2 dzīvojamo platību, un kas līdzīgs īstenots arī Latvijā, izveidojot atpūtas namiņu. Ne mazāk pārsteidzoša ir miniatūrā sauna, kas tapusi tepat, Latvijā, un saņēmusi neskaitāmi daudz atzinīgu vārdu arī ārpasaulē. Šie neparastie stāsti pierāda teicienu ''mazāk ir vairāk'' un ''nekas nav neiespējams'' patiesību. Varbūt šie stāsti iedvesmos arī tevi, izmēģināt vai kaut nedaudz piekopt minimālisma dzīvesveidu? Šarms 12 kvadrātmetros – drosmīgs stāsts par pārvākšanos uz miniatūru dzīvokli Liepājā Foto: Privātais arhīvs Liela daļa cilvēku sapņo par lielu māju, skaistu, plašu dārzu un dzīvi ar vērienu – lai nekā netrūkst. Un tad ir cilvēki, kas pārsteidz ar spēju atteikties no visiem untumiem un iztikt ar pašu minimumu. Kāda drosmīga jauniete vārdā Jurita nolēma krasi mainīt savus paradumus un no komforta Rīgā aiziet uz šaurību vistiešākajā nozīmē – Liepājā, dzīvoklī ar 12 m2 platību. Lasīt vairāk Šarmantā pieticība – entuziasti uzbūvējuši 12 kvadrātmetrus mazu viesu namiņu Bauskā Foto: Privātais arhīvs Ļaujoties neprātīgai idejai, divi traku ideju cienītāji – Jānis Kirejs un Mārtiņš Ruža – 2017. gada jūlijā nolēma kopīgiem spēkiem izveidot pirmo mikromāju un veiksmes gadījumā arī turpināt to būvniecību. Kāda ir mājas demo versija, par kādām ērtībām padomāts un kas vispār var ietilpt 12 kvadrātmetros, ''Tava Māja'' lasītājiem plašāk stāsta idejas autors Mārtiņš Ruža. Lasīt vairāk Mazo mājokļu kustība: Dzīve 8 kvadrātmetros Foto: http://tinyhouselistings.com/ Mitināties dzīvoklī, kura platība ir astoņi kvadrātmetri, mazā mājiņā uz riteņiem, šķūnītī vai garāžā - izklausās neprātīgi, vai ne? Kurš gan izvēlētos tādu dzīvi? Lasīt vairāk Kad mazāk ir vairāk – Latvijā ražotas miniatūras saunas, kas saliekamas kā paneļu mājas Foto: Publicitātes foto Ir neskaitāmi veiksmes stāsti par lieliskām biznesa idejām, kas radītas pilnīgi neapzināti, pat sākumā kā eksperimenti savām vajadzībām, vēlāk apjaušot, ka tas var būt produkts, ko pārdot arī citiem. Arī šis ir tāds stāsts, kas veiksmīgi turpina mūsdienu laikmetā tik raksturīgo tendenci radīt lietas (pozitīvā nozīmē) ātri, lēti un kvalitatīvi. Lasīt vairāk