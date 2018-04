Foto: Unikāls dārza namiņš 14 kvadrātmetru platībā ar visām ērtībām

Tā vien šķiet, ka pēdējā laikā uzmanību izpelnās viss, kas saistās ar kaut ko neiedomājamu. Piemēram, miniatūras mājas, vien dažu kvadrātmetru dzīvokļi, gluži vai pierādot, ka laikmetā, kad visa kā ir gana, patiesībā var iztikt arī ar pašu mazumiņu. Arī šis ir stāsts par to, ka laba daudz nevajag.

Sezona, kad arvien vairāk laika pavadām ārā, svaigā gaisā, ir sākusies, tāpēc stāsts par miniatūru dārza mājiņu ir pat ļoti piemērots. Idejas līdzautors Mareks Lapuha no "Vms Cottage" pastāstīja, kā radusies nelielā 14 m2 dārza mājiņa, kādi materiāli izmantoti neparastās arhitektūras tapšanā un cik daudz var ietilpt šajos kvadrātmetros.

Mareks atklāja, ka ģimenes uzņēmums savu darbību uzsācis jau 2012. gadā kā pirts, saunas dēļu un palešu ražotājs. 2016. gadā gluži nejauši radās ideja par muciņas veida pirti, sākumā kā eksperiments savām vajadzībām, vēlāk apjaušot, ka tas var būt produkts, ko pārdot arī citiem. Savukārt ideja par dārza māju jeb kempingu radās pagājušajā gadā Parīzē, kur uzņēmums piedalījās izstādē ar savu pirts modeli. Apmeklētāju interese pārspējusi uzņēmēju cerības, un, saņemot interesantus priekšlikumus par to, ka pirts dizains ir tik pievilcīgs, ka būvi varētu pielāgot arī dzīvošanai, arī dzima ideja ko tādu izveidot.

No klientu atzinības līdz jaunai idejai

"Atgriežoties Latvijā un apkopojot apmeklētāju vēlmes un ieteikumus, kopā ar arhitektiem un inženieriem ķērāmies pie darba. Tika rūpīgi izvērtētas iespējas dzīvošanai kompaktā vidē un risinājumi uzlabotai būves nesošajai konstrukcijai, lai izveidotu labāko risinājumu neliela izmēra viesu vai ārpilsētas pārvietojamai mājai. Mājas plānojums tika veidots pēc mēbeļu gabarītu saderības principa, lai ir ērta pārvietošanās un loģiska mēbeļu izmantošana. Plānojumā nav neizmantojamu zonu, un mājas modelis ir viegli transportējams uz jebkuru izvēlēto vietu, un pēc vajadzības to var pārvietot atkal, ja rodas tāda nepieciešamība. Dizains un funkcionalitāte ir veidota tā, lai konstrukcija izturētu ziemeļu klimata laikapstākļus. Māja tiek piegādāta pabeigta un uzstādīta jau piegādes dienā," tā par savu ideju stāsta Mareks.

Šajā izpildījumā pievilcīga ir ne vien ideja, bet arī izmantotais materiāls – koks. "Koks ir viens no nedaudzajiem dārgakmeņiem, kura izmantošana celtniecībā padara mājokli ne tikai ekoloģisku, bet arī pozitīvi ietekmē planētas ekosistēmu. Viens no galvenajiem izaicinājumiem bija izvēlēties pareizo koksni mājas izgatavošanai. Egle, lapegle vai termiski modificēta koksne? Izvērtējot visus "par" un "pret", apstājāmies pie termokoksnes. Termiskā apstrāde paaugstina koksnes izturību un imunitāti pret apkārtējās vides iedarbību. Viena no būtiskajām termokoksnes priekšrocībām – tās izmēru stabilitāte. Dabīga koka izstrādājumi āra apstākļos ar laiku sāk deformēties, bet ar termokoksni nekas tamlīdzīgs nenotiek. Arī plaisas materiālā ir daudz mazākas, un tās nav uzkrītošas. Termokoksnes ražošanas process ir balstīts uz koksnes apstrādi augstā temperatūrā (170–220oC)," tā par koka izmantošanu būvē pastāstīja mājas veidotājs.

Šīs mājas nesošās konstrukcijas un interjera mēbeļu izveidē ir izmantota ļoti augstvērtīga termiski apstrādāta egles koksne – ārsienas biezums ir 44 mm. Šādi apstrādātai koksnei piemīt līdz pat 30% paaugstināta siltumizturība, kas šajā gadījumā bijis ļoti būtiski, jo idejas autori atteikušies no sienu papildu siltinājuma un apdares, lai nezaudētu tik dārgos centimetrus no tā jau kompaktās platības. Panorāmas koka logi ar trīskāršo stikla paketi mājas stūros un virtuvē ne tikai paver brīnišķīgu skatu, bet arī būtiski uzlabo telpas sajūtu, palielina mājas siltuma efektivitāti un samazina āra trokšņus. Lai namiņā būtu komfortabli uzturēties ne tikai vasarā, bet arī vēsajās pavasara naktīs un rudens lietavās, to var aprīkot arī ar infrasarkanajiem sildītājiem vai malkas krāsni.

Jumta segumam izmantoti bitumena šindeļi ar īpaši lielu stiprinājuma zonu, kas nodrošina ilgstošu izturību spēcīgā vējā un lietū, turklāt zem seguma papildus vēl ir ieklāta ūdens un vēja necaurlaidīga membrāna.

Ērtības 14 kvadrātmetros

Dārza namiņā, kas ir 6 m garš un 2,45 m plats, ir 14 m2 apdzīvojamā platība, turklāt guļamistabas zonu iespējams pielāgot no viena līdz četriem pieaugušajiem vai ģimenei ar diviem bērniem.

Visi būvētie namiņi ir pilnībā dzīvošanai sagatavoti – elektroinstalācija ar LED apgaismojumu, iebūvēta koka gulta ar matraci, virtuves iekārta ar elektrisko plīts virsmu, ledusskapis, izlietne ar ūdens maisītāju, kā arī vannasistaba ar dušas kabīni, karstā ūdens sildītāju un klozetpodu.

Cik ilgi top šāda māja? Idejas autors atklāj, ka tas atkarīgs no noslogojuma ražotnē, taču vidēji tās ir 4–5 nedēļas.