Foto: Dārgākais dzīvoklis Latvijā maksā gandrīz sešus miljonus eiro

Ekskluzīvo dzīvokļu un apartamentu tirgus Latvijā ir kļuvis par vēl pieprasītāku segmentu, un tas aizvien turpina funkcionēt neatkarīgi no pārējā nekustamā īpašumu tirgus. Piedāvājumu skaits tiek papildināts. Tieši šādi dzīvokļi šajā vasarā ieņem galveno vietu žurnāla m2 un portāla varianti.lv sagatavotajā Top-5 versijā par pieciem pašiem dārgākajiem oficiāli tirgotajiem Latvijas dzīvokļiem. Mūsu Top-5 virsotnē lepni atrodas pašlaik būvētais Jūrmalas projekta Villa Milia penthauss. Apbūvētāju paziņotā cena šim mājoklim tuvojas rekordaugstajiem sešiem miljoniem eiro!

Kā zemāko latiņu piederībai pie mūsu elitārā dzīvokļu segmenta Latvijā parasti nosaka vienu miljonu eiro. Un šādu nekustamo īpašumu skaits Rīgā un Jūrmalā, ieskaitot pašlaik būvētos jaunos kompleksus, nepārsniedz vienu simtu. Jāatzīst, ka pēdējās desmitgades pieredze rāda, ka ne visi pretendenti, kuri iekļauj sevi Latvijas dārgo dzīvokļu segmentā, savu īpašumu arī pārdod par iepriekš norādīto cenu, tomēr gadās arī patīkami izņēmumi.

"Cenu Bankas" datubāzē Latvijā pagājušajā gadā bija tikai trīs ieraksti par dzīvokļu pirkšanu pārdošanu par vairāk nekā vienu miljonu eiro. Turpretī 2018. gada pirmais pusgads ir bijis krietni produktīvāks. Atbilstoši žurnāla m2 un portāla varianti.lv apkopotajai informācijai no datubāzēm, un atsaucoties tieši uz starpnieku un apbūvētāju sniegto informāciju − no janvāra līdz jūnijam ir veikti jau pieci tādi darījumi ar dzīvokļiem un apartamentiem, kuri pieskaitāmi pie miljonu darījumiem. Viens no tiem ir dzīvoklis, kuru žurnāls m2 iepriekšējos gados minēja kā vienu no pašiem dārgākajiem. Tas atrodas Alberta ielā 4. Šis dzīvoklis kopā ar mēbelēm tika pieteikts pārdošanai par 1,8 miljonu eiro.

Vēl divi pārdošanas darījumi notika galvaspilsētas jaunajā daudzdzīvokļu kompleksā River Breeze Residence, kas atrodas Kuģu ielā 28. Tas nebija vienīgais šāds darījums. Raksta tapšanas laikā šajā jaunbūvē tika gatavoti vēl divi tikpat dārgi dzīvokļu pirkšanas pārdošanas darījumi. Kompānijas ProKapital pārstāvji saka, ka viens no dārgajiem dzīvokļiem ir penthauss septītajā stāvā ar skatu uz Vecrīgu. Darījums ar šo īpašumu tiks ierakstīts zemesgrāmatā šajā vasarā, cena pārsniedz 1,5 miljonus eiro.

Viena daļa elitāro dzīvokļu un apartamentu īpašnieku vēl aizvien publiski neafišē tirgošanai paredzētos savus dzīvokļus. Viņi lūdz starpniekus tos tirgot slēgtā, informatīvā režīmā un izpaust detaļās tikai tiešajiem, potenciālajiem pircējiem. Viens no tādiem piemēriem ir apartamenti Rīgas augstceltnē Z –Towers, kur pašlaik notiek apdares darbi.

Žurnāla m2 un portāla varianti.lv rīcībā esošā personīgā informācija liecina, ka šim dzīvojamajam tornim ir sagatavots cenrādis (gan nomai, gan pārdošanai) pilnīgi visiem apartamentiem līdz pat 29. stāvam. Pati augstākā minētā cena pārsniedz 3 miljonus eiro par dzīvojamajām telpām (bez apdares). Šajā kompleksā vēl pieejams penthauss 30. stāvā, visticamāk, par ļoti augstu cenu, bet publiski pieejamu informāciju par to nav. Visticamāk, minētais nekustamais īpašums drīzumā kļūs par pašu dārgāko īpašumu – dzīvokli Latvijā. Bet visa informācija par to pagaidām ir neoficiāla. "Mūsu pārdošanas politika vismaz pašlaik neparedz cenrāža publicēšanu," šādu komentāru žurnāls m2 un portāls varianti.lv saņēma no AS Towers Construction Management mārketinga nodaļas (šai kompānijai pieder Z-Towers komplekss).

Saistībā ar iepriekš minēto Top-5 ietilpst tikai tie objekti, par kuriem informācija tika iegūta no publiski pieejamajiem interneta resursiem vai kuru žurnālam m2 sniedza paši apbūvētāji vai tirgus speciālisti.