Foto: 4,5 miljonus vērta privātuma paradīze idilliskajos Anglijas laukos

Aptuveni četrarpus miljonu eiro – tāda ir cena par šarmantu lauku paradīzi Dārtas upes krastā Anglijā. Gleznainais īpašums atrodas īpašā vietā – pussalā, ko apskalo upe, tāpēc tā varētu kļūt par kāda privātuma meklētāja sapņu mājvietu, vēsta "Vida Press".

Viens no īpašuma lielākajiem ieguvumiem ir tieši privātums, ko nereti izmisīgi meklē pasaules mēroga zvaigznes un slavenības. Idilliskā māja ir redzama tikai no upes puses, un tai piekļūt var no diskrētas ieejas vietējā "Stoke Gabriel" ciematā. Apkārtnes krāšņā daba ir iecienīts galamērķis Devonas apriņķa dienvidu krastā. Anglijas skaisto vietu ieskauj 39 hektāru zemes platība, kas viesus nereti apžilbina ar ainaviskajiem skatiem.

Iespaidīgajā mājā ir dažādas ērtības un istabas. Piemēram, dzīvojamā istaba, viesistaba, ēdamistaba, virtuve un brokastu istaba, sauļošanās telpa, pagrabs un citas telpas. Māja ir nodrošināta ar grīdas apsildi, kas padara to mājīgāku un siltāku saviem īpašniekiem. Tikai augšstāvā vien ir komfortablā saimnieku guļamistaba ar iebūvētu ģērbšanās telpu un liela izmēra vannasistabu. Tāpat tur ir arī viesu istaba un piecas citas guļamistabas, četras vannasistabas, galerijas studija un spēļu istaba.

Foto: Vida Press

Īpašumā atrodas arī kotedža ar trīs atsevišķām guļamistabām, tomēr tai ir nepieciešami renovācijas darbi. Kotedža varētu uzņemt personālu, papildus viesus vai arī to var nododot uz īri brīvdienu māju meklētājiem. Netālu atrodas arī dubultā garāža, helikoptera nolaišanās laukums un angārs.

Pilnai laimei teritorijā ir dārzi, kas iekļauj nelielu augļu un virtuvei nepieciešamo augu dārzus. Tāpat mierpilnas pastaigas un gardus piknikus iespējams organizēt ar Viktorijas laikmeta stila siltumnīcā izaudzētajiem gardumiem turpat esošajā mežā.

Nekustamo īpašumu aģente Sāra Džeina Binghama Čika "Vida Press" norāda, ka retos gadījumos ir iespējams iegādāties šādu īpašumu tik tuvu upei un ar tādu platību. Tāpēc īpašums tiek vērtēts kā viens no labākajiem apkārtnē.

Foto: Vida Press

Idilliskā māja ir celta 1913. gadā. Kopš tā laika tā nav bieži parādījusies tirgū. Lielākoties dzimtas un ģimenes, kam pieder šāda tipa ēkas, izvēlas nepārdot. Tomēr atsevišķos apstākļos vēsturiskās ēkas nokļūst pie jauniem īpašniekiem.

Vairāk kā četrus miljonus eiro vērtā māja ir renovēta, tāpēc jaunie īpašnieki var tur dzīvot drīz pēc mājas iegādes. Savukārt blakus esošajai kotedžai ir nepieciešami atjaunošanas darbi. Saskaņā ar plānošanas atļauju šarmanto, mazo ēku ir iespējams pagarināt un padarīt par kaut ko apbrīnojamu un ērtu brīvdienu vietu viesiem.

Īpašums būs piemērots gan kā galvenā īpašnieku mītne, gan kā otrās mājas. Atpūta Anglijas laukos varētu būt kā atvēsinošs malks rutīnas pielietajā ikdienā. Turpat netālu atrodas arī draudzīgs kaimiņš, kas audzē aitas. Kur vēl īstenāka idille? Tāpat no greznā īpašuma var nokļūt pie ainaviskās upes. Kā stāsta Binghama Čika, pasakaino sajūtu pastiprina īpašuma lielā platība, brīvība un atrašanās vieta uz pussalas.